Dadone: "Al lavoro per autocertificazione via app" 

L'autocertificazione per uscire di casa nella fase 2 potrebbe diventare digitale ed essere trasferita su un'app. "Ci stiamo lavorando, abbiamo dato la priorità alla app Immuni, ma in realtà il lavoro sul trasferimento dell'autocertificazione su app è in corso". E' quanto ha detto il ministro per la Pa Fabiana Dadone a 'Coffee Break' su La7, in riposta anche alla richiesta del leader della Lega Matteo Salvini che ha detto di chiedere al Premier Conte l'eliminazione dell'autocertificazione.