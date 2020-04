Germania estende al 10 maggio misure distanziamento 

In Germania le misure di distanziamento fisico e sociale, decise per contrastare la diffusione del coronavirus, saranno "certamente" estese almeno fino al 10 maggio. Lo ha anticipato a N-tv il capo dello staff della cancelliera Angela Merkel, Helge Braun. Le misure, in scadenza questo fine settimana, prevedono che due persone, ad eccezione dei conviventi, si possano incontrare all'aperto a un metro e mezzo di distanza.

Gli ultimi dati dell'Istituto Robert Koch parlano di un totale di 159.119 casi di coronavirus e 6.288 morti in Germania dall'inizio dell'emergenza.