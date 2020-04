Coronavirus, Spagna: dal 4 maggio via ad allenamenti Liga 

"Per i campionati professionistici gli allenamenti possono ripartire da questo 4 maggio". L'annuncio arriva dal premier spagnolo, Pedro Sanchez. Il Governo vara un piano in quattro fasi per la ripartenza tra cui gli sport professionistici con il calcio e la Liga. Prima ci sarà il ritorno agli allenamenti individuali di atleti professionisti, anche quelli degli sport di squadra, dal 4 maggio, e poi si potrà passare a quelli in gruppo dall'11 maggio.