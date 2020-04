Conte: "Studi confermano rischio nuovi focolai" 

"Gli studi ci confermano quel che già sappiamo: il rischio di un contagio di ritorno, di una riesplosione di focolai, è molto concreto. Ed è la ragione che ci spinge ad adottare un allentamento delle misure ma con prudenza". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in visita a Lodi. "Abbiamo fatto qualche passettino in avanti, per qualcuno non è sufficiente ma non possiamo fare di più. Sono il primo che vorrebbe allentare le misure però per adesso dobbiamo ancora procedere così", ha aggiunto il presidente del Consiglio parlando del nuovo Dpcm per la Fase 2.