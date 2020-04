Tamponi al Pio Albergo Trivulzio di Milano, 308 pazienti positivi 

Dalla campagna di tamponi che si è svolta al Pio Albergo Trivulzio di Milano, ad oggi risultano "308 ospiti e pazienti positivi a Covid-19", a seguito degli esiti del primo tampone, "e 583 ospiti e pazienti negativi". E' il dato comunicato oggi dall'Azienda di servizi alla persona. "Con oggi - informa il Pat - sono arrivati gli esiti di tutti i tamponi effettuati ad ospiti e pazienti delle Unità di offerta sociosanitarie di Milano (PAT e Principessa Jolanda) e di Merate (Istituto Frisia). Si sta proseguendo nella effettuazione dei 'secondi' tamponi ad ospiti e pazienti risultati negativi al primo test".

Sulla base degli esiti del primo tampone e seguendo la guida dell'Istruzione operativa stesa il 20 aprile con il virologo Fabrizio Pregliasco, supervisore scientifico, si sta terminando in queste ore la creazione, sia al Pat che all'istituto Frisia, di nuclei per negativi e nuclei per positivi, e di aree di osservazione specifica di soggetti negativi con sintomi sospetti. "Si conferma la prassi per cui tutti i nuclei vengono ambientalmente preparati con interventi di sanificazione con atomizzatore - approfondisce il Pat - e si continua a disporre l'uso completo di dispositivi di protezione individuale anche nei nuclei" per pazienti e ospiti negativi.