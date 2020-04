Coronavirus, Lopalco: "Sulle messe bisogna essere molto cauti" 

"Le chiese sono frequentate soprattutto da persone anziane che sono quelle che dobbiamo proteggere. Bisogna essere molto cauti e studiare bene la situazione". Così Pier Luigi Lopalco, epidemiologo, in collegamento con Agorà su Rai3.

"Se si tratta di entrare in una chiesa affollata, partecipare al rito religioso e poi tornare a casa è come andare allo stadio - aggiunge - Se si pensa ad una riapertura delle chiese in cui entrano 10 persone, si siedono molto distanti e si ragiona sul rito religioso che presenta alcuni passaggi, penso all'eucarestia... Come si fa in sicurezza?".

Lopalco dice poi che "convivere con il virus significa accettare delle infezioni, accettare che la curva epidemica riparta e che possa essere messa sotto controllo con un'altra misura di restrizione. Sta alla politica stabilire qual è il livello di accettazione di circolazione del virus".