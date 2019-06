Il maestro distillatore di Michter, Dan McKee, presenta un rye whisky invecchiato 10 anni

- Questa presentazione di luglio rappresenta il primo whisky offerto dal Mastro distillatore Dan McKee, di recente nomina. "Negli anni che ho trascorso da Michter, ho visto quanto si concentravano a fondo i nostri precedenti mastri distillatori Pam Heilmann e Willie Pratt, che aspettavano fino a quando il whisky era veramente perfetto" ha detto McKee. "Lavorando fianco a fianco alla nostra mastro della produzione, Andrea Wilson, continuerò la tradizione di presentare solo whisky di cui possiamo essere veramente orgogliosi".

Il presidente di Michter, Joseph J. Magliocco, ha dichiarato: "Prima di essere nominato alla carica di Mastro distillatore, Dan ha fatto un lavoro fantastico come distillatore da Michter ed era un membro essenziale della nostra commissione di degustazione. Ora che lavoro con Dan da un po' di tempo, so che la nostra distilleria è in ottime mani".

La presentazione 2019 di questo Single Barrel Kentucky Straight Rye invecchiato 10 anni esemplifica lo stile Michter di whisky Kentucky rye. "Naturalmente, le miscele di cereali per i nostri rye whisky includono per definizione il caratteristico chicco di segale, ma includono anche una buona quantità di mais e orzo maltato, cosa che si traduce in un ricco rye whisky con elementi di sapore delizioso che completano le note speziate del whisky" ha dichiarato Andrea Wilson.

Il prezzo al dettaglio suggerito per una bottiglia da 750 ml di rye whisky Michter invecchiato 10 anni è 160 dollari.

Oltre alla sua distilleria principale nel quartiere Shively di Louisville, le attività di Michter si estendono ad altri due località del Kentucky. A Springfield, Michter ha un'azienda agricola coltivata a cereali su una tenuta di 59 ettari, mentre nel centro di Louisville, Michter ha la sua seconda distilleria nello storico edificio Fort Nelson, aperto al pubblico nel febbraio di quest'anno. Situata in una posizione privilegiata sulla West Main Street di fronte all'azienda di mazze da baseball Louisville Slugger e nello stesso isolato del Frazier Museum, la distilleria Fort Nelson di Michter è caratterizzata dal leggendario sistema di alambicchi dalla storica distilleria Michter della Pennsylvania. Prevede anche visite didattiche con degustazione di whisky e il locale "The Bar at Fort Nelson", che propone cocktail classici a base di superalcolici e David Wondrich, uno specialista della storia dei cocktail .

Michter crea whisky conclamati con produzione limitata che sono soggetti a limitazioni nella distribuzione, visto che la domanda supera l'offerta. Michter è famosa per il suo rye "single barrel", per il bourbon prodotto in lotti limitati, bourbon "single barrel", e whisky americano prodotto in lotti limitati. Per maggiori informazioni, visitare il sito www.michters.com, e seguiteci su Instagram, Facebook e Twitter.

