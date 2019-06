Dynata lancia un nuovo marketplace per rivoluzionare l'accesso ai dati first-party sulle opinioni dei consumatori

- DALLAS, 25 giugno 2019 /PRNewswire/ -- Dynata, leader mondiale nei dati first-party e nei servizi di dati, presenta Dynata Marketplace, una piattaforma di ricerche automatizzata, integrata e multi servizi. Grazie a Dynata Marketplace, le agenzie di ricerche di mercato possono integrare senza alcun problema i dati first party e di alta qualità forniti da Dynata sulle opinioni dei consumatori con quelli dei fornitori di dati di terza parte, ottenendo così una piattaforma unica per condurre studi di ricerca in tutto il mondo.

Gary S. Laben, CEO di Dynata, ha commentato: "Da oggi, per la prima volta, le società saranno in grado di accedere facilmente ai nostri first party data, modulari e affidabili, ma anche ai fornitori di dati scelti da loro. Dynata Marketplace ottimizza le operazioni di ricerca, assicurando ai nostri clienti non solo un costo più basso e una minore complessità delle ricerche, ma anche il controllo intuitivo dei progetti tramite un'unica piattaforma dati integrata."

Il nuovo marketplace è l'unica piattaforma automatizzata multi-servizi che fornisce l'accesso diretto ai dati first party autorizzati di Dynata, riguardanti oltre 60 milioni di consumatori in tutto il mondo. Inoltre, rispetto ad altri scambi di conoscenze programmatici, i clienti fruiscono di un esclusivo approccio personalizzato. Dynata Marketplace garantisce ai clienti la capacità di personalizzare il proprio marketplace privato, comprensivo dei fornitori preferiti di dati sui consumatori, invece di dover scegliere da un elenco predeterminato di fornitori.

"I clienti a cui piace lavorare con Dynata ma che vogliono al tempo stesso utilizzare i dati delle rilevazioni di più fornitori, hanno espresso chiaramente il loro desiderio di disporre di un comodo punto di accesso unificato ai dati di Dynata e degli altri fornitori," ha dichiarato Tiama Hanson-Drury, EVP per lo sviluppo dei prodotti. "Abbiamo creato un marketplace privato per soddisfare tale esigenza e garantito le funzionalità richieste in una piattaforma unica, superiore a ogni altra alternativa attualmente disponibile," ha aggiunto.

Dynata Marketplace è accessibile dalla piattaforma di ricerche automatizzata Samplify di Dynata, una soluzione modulare che assicura un punto unico di accesso per condurre studi di ricerca in tutto il mondo. Garantisce un accesso continuo ai dati delle ricerche e un set di strumenti completo comprendente scripting, targeting e selezione delle rilevazioni, visualizzazione dati e strumenti di analisi. Per ottenere il servizio, i clienti dispongono di tre opzioni:

Chi siamoDynata è uno dei principali provider mondiali di dati first-party forniti da consumatori e professionisti. Con una portata che raggiunge oltre 60 milioni di persone in tutto il mondo e una vastissima scelta di attributi di profili individuali raccolti attraverso sondaggi, Dynata è un vero e proprio punto di riferimento in termini di precisione, affidabilità e qualità dei dati. Attorno a questa offerta principale di dati first-party, l'azienda ha costruito soluzioni e servizi innovativi che fanno sentire la voce del singolo individuo a tutti i responsabili delle attività di marketing, spaziando dalle ricerche di mercato, al marketing, alla pubblicità. Dynata serve circa 6.000 clienti tra agenzie di ricerca di mercato, mass media e pubblicitarie, società di consulenza e investimento, clienti aziendali e del settore sanitario che operano in America del Nord e del Sud, Europa e nella regione dell'Asia-Pacifico. Per maggiori informazioni, consultate www.dynata.com.

