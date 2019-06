''Passione, Esperienza e Servizio''. Al via il 62° Congresso del Distretto Rotary 2080

(AdnKronos) - “Passione, esperienza, e servizio: il Rotary nel suo impegno a favore dell'Italia e della Comunità internazionale” è il tema del 62° Congresso del Distretto Rotary 2080, organizzato dal Governatore Patrizia Cardone e dalla sua squadra, che si svolgerà a Roma presso la Pontificia Università Urbaniana dal 22 al 23 giugno.

“La forza della passione”, “Il valore dell'esperienza”, “Il valore dei valori: l'internazionalità”, “La bellezza del servizio”, “I colori della comunicazione” sono le quattro sessioni in cui sarà suddivisa la giornata del sabato. Questa scelta è collegata all'agire Rotariano, perché ogni socio dell'associazione deve essere promotore, con il suo impegno, di un cambiamento nelle comunità vicine e in quelle più lontane. E per far questo è necessaria una buona dose di passione coniugata all'esperienza.

Mettersi al servizio dell’umanità è la pietra angolare del Rotary sin dalla sua nascita, ed è rimasto il suo scopo principale. Nessun’altra organizzazione occupa una posizione migliore del Rotary per fare una differenza positiva nel mondo. Nessun’altra organizzazione riunisce professionisti dediti ed esperti in una vasta gamma di campi, consentendo loro di realizzare obiettivi ambiziosi.

Si alterneranno come speaker personalità della società civile e soci del Rotary, che racconteranno la loro storia personale e professionale, evidenziando quanto solo l'impegno, la caparbietà e il credere in ciò che si fa, possano produrre risultati positivi, nonostante la fatica e a volte le cadute.

Interverranno dei leader, cioè coloro che non ricoprono semplicemente un incarico, ma sono portati a costruire un orizzonte, una visione a cui tendere.

Il congresso Distrettuale segna, inoltre, un importante momento per la vita del Rotary, poiché porta verso la conclusione l'anno Rotariano. E', infatti, un momento di bilancio tra successi e sfide. E' un'occasione di incontro tra i soci del Distretto, per delineare quanto è stato fatto e quanto c'è ancora da fare.

