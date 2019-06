Il 25 luglio John Legend si esibirà per la prima volta in Sicilia al Taormina4Ever

- Legend e la sua band si esibiranno a fianco di un'orchestra sinfonica di 100 elementi nel Teatro Antico di Taormina. Prodotto da Dream Loud e 4Ever Brand, le aziende ampliano il loro modello di offerta di intrattenimento di musica dal vivo sperimentale, offrendo degli spettacoli unici di famosi artisti accompagnati da orchestrazioni originali in luoghi storici.

NEW YORK, 20 giugno 2019 /PRNewswire/ -- Dream Loud e 4Ever Brand, le aziende che hanno portato in Italia le celebrazioni ufficiali del 4 luglio con Orvieto4Ever porteranno il vincitore Oscar, Emmy, Tony, Golden Globe e 10 volte Grammy Award, John Legend ad esibirsi al Teatro Antico di Taormina (di 3.000 anni) per la sua unica esibizione in Italia del 2019. Conosciuto anche con il nome di "Teatro Greco", il teatro fu costruito nel terzo secolo a.C. dai Greci e restaurato dai Romani circa 500 anni più tardi. È il più antico anfiteatro al mondo che continua ad ospitare regolarmente degli spettacoli.

Provate il nuovo comunicato stampa multimediale qui: https://www.multivu.com/players/it/8555451-dream-loud-john-legend-taormina4ever-sicily-italy/

La storica performance di John Legend segnerà l'inizio della collaborazione tra 4Ever Brand, Comune di Taormina, e Regione Sicilia e sarà un'anticipazione di quello che succederà nella serie di concerti del Sicily4Ever in programma per il fine settimana del 4 luglio 2020 che includeranno le celebrazioni del 4 luglio ufficiali in Italia.

L'aggiunta di Taormina alle "4Ever City", e della Sicilia alle "4Ever Region" ha un significato particolare poiché i siciliani rappresentano la più grande comunità di italiani ad essere emigrata in America e ad aver letteralmente aiutato nella costruzione delle infrastrutture degli Stati Uniti, mattone dopo mattone. Sicily4Ever festeggerà lo stretto rapporto tra Italia e Stati Uniti e i valori della Dichiarazione d'Indipendenza su cui l'America è stata fondata e che sono oggi lo standard dei diritti umani nel mondo. Radio Monte Carlo è media partner di TAORMINA 4EVER. I programmi dell'emittente, il sito web (radiomontecarlo.net) e i social network di Radio Monte Carlo daranno ampio risalto alla manifestazione e sulle frequenze della radio verranno regalati gli ingressi.

L'Amministratore Delegato di Dream Loud e Direttore Creativo per gli spettacoli di 4Ever, Marco Bosco ha dichiarato: "Il teatro di Taormina probabilmente non è l'arena più famosa nel mondo, ma è senza dubbio la più importante. I Greci hanno inventato il mercato moderno dell'intrattenimento, il reale concetto del teatro, del palco, della scena, dell'orchestra, delle sedute, tutto. Avevano inoltre capito quanto fosse importante per l'acustica costruire i teatri in zone collinari, come si evince in questo caso. Quante volte capita di vedere uno spettacolo in un luogo che riporta indietro alla stessa creazione dell'intrattenimento? E non solo. Rappresenta inoltre la continua importanza dello spettacolo dal vivo, dato che anche dopo 3.000 anni, e nonostante tutti i modi in cui possiamo essere intrattenuti oggi, niente ha sostituito la necessità delle persone di ritrovarsi in teatro e vedere uno spettacolo. La musica e l'autenticità di John Legend possiedono qualità senza tempo, e non riesco ad immaginare un artista migliore per poter catturare passato, presente e futuro in un magico 4Ever Show."

Informazioni su Dream LoudDream Loud è un'agenzia boutique creativa impegnata nella costruzione di marchi attraverso contenuti onnicomprensivi e creazioni di proprietà intellettuale, analisi e strategia. Con sede a New York e Los Angeles, i suoi dirigenti chiave sono l'Amministratore Delegato e Direttore Creativo Marco Bosco e il Direttore Operativo e Responsabile degli Affari Aziendali Aaron J. Braunstein.

Informazioni su 4Ever BrandGestito da Dream Loud, 4Ever Brand è una piattaforma di eventi dal vivo che fonde aspetti di intrattenimento, politici e storici in modi mai esplorati in precedenza dall'industria musicale. I piani di espansione per il 2020 e oltre includono diverse città e luoghi, e il completamento di programmi per rendere gli spettacoli disponibili nelle piattaforme tradizionali televisive e di streaming. Il Direttore dello Sviluppo Commerciale è D. Cody Barnett, che ha avuto la nomina in questo ruolo nel 2018.