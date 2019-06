SNAI, Europei Under 21: Chiesa trascina l'Italia

(Milano, 18 giugno 2019) - Il talento della Fiorentina è il marcatore più probabile dell’incontro, a 2,25 - Nelle quote sulla partita gli azzurrini sono avanti a 1,35, pari a 4,75, colpo polacco a 8,25 - Dopo il grande esordio vinto in rimonta contro la Spagna, la squadra di Di Biagio è diventata la favorita per il trionfo, passando da 5,50 a 3,75.

L'esordio contro la Spagna è stato durissimo, ma i tre punti sono arrivati. Adesso l'Italia cerca conferme nella seconda giornata dell'Europeo Under 21, in cui affronterà la Polonia. È una sfida in vetta (anche i polacchi hanno vinto la prima) nella quale gli azzurrini volano sulle ali dell'ottima prestazione sfoderata al debutto. Il secondo successo di fila è dato a 1,35, si sale a 4,75 per il pareggio e a 8,25 per il colpo della Polonia, che nelle sfide ufficiali non ha mai battuto l'Italia. Gli analisti SNAI, inoltre, si sbilanciano su una partita da Over, ossia con almeno tre reti, opzione data a 1,75. Complice anche la forma strepitosa di Federico Chiesa, che ha ribaltato la Spagna con una doppietta. Vedere il talento della Fiorentina ancora in doppia marcatura pagherebbe 7 volte la posta, una semplice rete è data invece a 2,25, quota che lo rende il più probabile goleador dell’incontro. Nella Polonia attenzione al capitano Dawid Kownacki, capocannoniere nelle qualificazioni con 11 gol: la sua rete viaggia a 4,50.

Effetto rimonta - Dopo il successo in rimonta sulla Spagna al Dall'Ara, la formazione di Luigi Di Biagio ha conquistato il ruolo di favorita per il trionfo e la quota da campioni su SNAI è stata abbassata da 5,50 a 3,75. Dunque, l'Italia si è messa dietro le favorite della vigilia, che devono però ancora scendere in campo: Inghilterra e Francia (che si affronteranno stasera) sono date rispettivamente a 4,50 e 6,00, la Germania, che ha vinto all'esordio, pagherebbe pure 4,50. L'Italia ha fatto un salto avanti anche nelle quote sul primo posto nel Gruppo A, che vale un posto in semifinale: i ragazzi di Di Biagio sono passati a 2,60 a 1,25, la Spagna invece è balzata da 2,10 a 6,50.

