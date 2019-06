Al CNR di Pisa è Privacy Day. L'evento in diretta streaming

(Pisa, 18 giugno 2019) - Si svolgerà al CNR di Pisa il 19 giugno l'ottava edizione del Privacy Day Forum. Oltre mille prenotazioni, l'evento va in diretta streaming. Atteso l'intervento di Alessandro Acquisti, venuto dagli USA per il forum annuale di Federprivacy. Parteciperanno il sindaco di Pisa Michele Conti e il prefetto Giuseppe Castaldo. Dall'Autorità per la privacy ci saranno Claudio Filippi, direttore del dipartimento attività ispettive, e il segretario generale Giuseppe Busia che aprirà i lavori. Saranno in tutto più di 50 gli interventi da parte degli esperti della materia

Pisa, 18 giugno 2019 - Si svolgerà mercoledì 19 giugno al CNR di Pisa l'ottava edizione del Privacy Day Forum promosso da Federprivacy.

Oltre mille le prenotazioni, con 17 interventi da parte di esperti della materia e rappresentanti delle autorità nell'auditorium principale, e ben 41 interventi nei workshop tematici che si svolgeranno in tre rispettive sale meeting.

Partecipazione straordinaria di Alessandro Acquisti, Professore di Information Technology e Public Policy all'Heinz College della Carnegie Mellon University, che è arrivato dagli Stati Uniti per presentare i risultati dei suoi ultimi studi sugli impatti privacy nella data economy.

Numerosi i relatori di spicco, tra cui il giurista Francesco Pizzetti, il Prof. Pierluigi Perri, il Generale Umberto Rapetto, l'Avv. Luca Bolognini, il Prof. Paolo Balboni, Angelo Jannone, Domenico Laforenza, l'Avv. Fulvio Sarzana, e Giuseppe Busia (nella foto), Segretario Generale Giuseppe Busia, che darà il via ai lavori, mentre a concluderli sarà l'Avv. Guido Scorza, responsabile affari regolamentari del team digitale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che traccerà il quadro di quella che promette di essere una giornata ricca di spunti da parte degli addetti ai lavori.

A dare maggior lustro all'evento annuale di Federprivacy nella città della torre pendente, sono attesi il sindaco di Pisa Michele Conti e il prefetto Giuseppe Castaldo, che hanno annunciato la loro presenza per i saluti istituzionali in apertura della giornata.

Le prenotazioni sono ormai al completo, ma sarà possibile seguire la maratona non stop della plenaria in diretta streaming a partire dalle 9 sul sito di Federprivacy.

