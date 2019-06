Euro Media Group rafforza la sua attività di Outside Broadcast Van in Italia e in Europa con l'acquisizione di Global Production

- PARIS, 17 giugno 2019 /PRNewswire/ -- Con sede a Torino, in Italia, Global Production gestisce una flotta di 3 OBVan dotati della tecnologia più avanzata disponibile per le produzioni HDR HD e UHD.

Questa acquisizione fa parte della strategia EMG per consolidare la propria attività nel mercato italiano molto frammentato, nonché per ampliare la propria gamma di capacità produttive e servizi, consentendo al Gruppo di coprire meglio eventi importanti a livello globale. EMG farà affidamento sull'esperienza dell'attuale team di gestione di Global Production per continuare a sviluppare il business con il supporto del Gruppo.

Patrick van den Berg, co-CEO di EMG, ha dichiarato: "Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Global Production e al suo team di grande talento e di livello assoluto all'interno di Euro Media Group. Nella continuità dell'acquisizione di Telegenic nel Regno Unito all'inizio del 2019, questa transazione mostra la nostra capacità di attrarre aziende di successo nel Gruppo mentre cerchiamo di far crescere la nostra attività. Supporta pienamente la nostra strategia di crescita internazionale, in particolare la nostra ambizione di consolidare la nostra posizione in mercati con un forte potenziale attraverso sia la crescita organica che le acquisizioni ".

Stefano Bianco e Davide Furlan, proprietari e senior management di Global Production, hanno dichiarato: "Siamo lieti che Global Production entri a far parte di EMG. Ora siamo in una buona posizione per continuare ad espandere la nostra attività con l'appoggio di un leader europeo. Negli ultimi tempi la Global Production ha avuto altre proposte di aggregazione da altri gruppi internazionali, ma dopo un'attenta valutazione dei vari progetti industriali la scelta è stata EMG. Ecco perché ci sentiamo fortemente motivati ed è per questo che abbiamo deciso di rimanere in Global Production convinti che entrambe le nostre aziende abbiano le persone e il talento per rendere questa operazione un vero e duraturo successo ".

Informazioni su Euro Media Group:

Euro Media Group è un fornitore leader di servizi radiotelevisivi e audiovisivi nel mercato europeo. Il Gruppo combina un know-how unico e competenze di fama mondiale per gestire l'intera catena produttiva, dalla creazione dell'immagine alla distribuzione. New media driven Euro Media Group è un partner prezioso per importanti eventi internazionali, tra cui sport (Tour de France, Ryder Cup, Coppa del Mondo FIFA, Campionati Europei UEFA e Formula 1, ...), spettacoli dal vivo (Eurovision, MTV Awards, BRIT Premi e eventi live ...) e spettacoli basati sull'intrattenimento (The Voice, Masterchef, X-Factor ...). Euro Media Group ha una vasta gamma di studi e una delle più grandi flotte di OB Van in Europa.

