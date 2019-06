SNAI – MotoGp, Catalogna: la Ducati c'è. Per Dovizioso la quota è d'assalto

(Milano, 13 giugno 2019) - Marquez è favorito per la vittoria, a 2,25, ma il pilota della Rossa è lì, proposto a 3,50 – Petrucci e Rins sono in agguato a 7,50 – Rossi e Lorenzo, che qui battagliarono epicamente nel 2009, sono a 10 e 15.

Milano, 13 giugno 2019 - Al Mugello sono riuscite a fermare uno scatenato Marquez, mentre sul circuito del Montmelò, palcoscenico del prossimo appuntamento del Motomondiale, le Ducati hanno vinto le ultime due gare in MotoGp. Il risultato è che, nel pronostico sul Gp di Catalogna, Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci sono pericolosissime insidie per lo spagnolo, leader della classifica piloti. Sul tabellone SNAI Marquez è sì favorito a 2,25, ma Dovizioso è vicinissimo e vale 3,50 la vittoria con cui potrebbe addirittura balzare in testa al mondiale se Marquez facesse flop. Si punta a 7,50 sul suo compagno di squadra Danilo Petrucci, reduce dalla vittoria al Mugello, la sua prima in carriera. Esattamente dieci anni fa Valentino Rossi e Jorge Lorenzo furono protagonisti di una battaglia epica su questo stesso circuito e alla fine vinse il Dottore con un sorpasso magistrale all'ultima curva. Oggi, per diversi motivi, Vale e Jorge sono lontani dalle quote di vertice: Rossi, che ha il record di vittorie al Montmelò (10) è dato a 10 volte la posta, il maiorchino a 15.

Testa a testa mondiale - Capitolo mondiale: nella corsa al titolo Marquez ha ancora un discreto vantaggio nelle scommesse iridate. Il suo trionfo è dato a quota rasoterra, 1,10 contro il 6,50 di Dovizioso, a meno 12 in classifica. Nella classe intermedia, invece, i giochi si invertono: c'è un italiano in vetta alla classifica e favorito per il titolo e uno spagnolo a inseguire. Lorenzo Baldassarri comanda a 1,85, mentre Alex Marquez (fratellino di Marc) che si è portato a soli due punti dopo due vittorie di fila, vale 4,00. Per la gara di domenica, il confronto è serratissimo. Baldassarri e Marquez sono co-favoriti per il successo a 4,00.

Ufficio stampa Snaitech SpACell. +39.348.4963434 - e-mail: ufficio.stampa@snaitech.it