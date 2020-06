Rinnovare per ripartire

(Milano, 11 giugno 2020) - A livello europeo ROCKWOOL punta sul rinnovamento energetico del parco edilizio per rilanciare l’economia, creare posti di lavoro e ottenere una società più resiliente e salutare. In Italia il Super Ecobonus apre interessanti opportunità in tal senso.

Milano, 11.06.2020 - Siamo stati travolti da una duplice crisi, sanitaria ed economica, indotta dal COVID-19, che si è sovrapposta ad una crisi sistemica di proporzioni ancora più ampie che da anni tocca la salute del nostro pianeta e ne determina pesanti variazioni climatiche. Ci troviamo a combattere su fronti diversi, ma le armi per ottenere risultati tangibili in tempi relativamente brevi sono in fondo le stesse: avviare una ripresa economica “green” che consenta di ottenere contemporaneamente la maggior crescita economica e i migliori risultati ambientali, in linea con gli obiettivi del Green Deal. La domanda si pone in questi termini: come possiamo riavviare nel minor tempo possibile l’economia e trasformare nello stesso tempo le problematiche climatiche e le sfide ambientali in opportunità? In Italia il Decreto Rilancio sembra aver raccolto pienamente la sfida: il Super Ecobonus incentiva interventi destinati a rilanciare l’economia, anche a livello locale, in un’ottica di sviluppo sostenibile e di miglioramento del patrimonio edilizio esistente.

Riqualificare per un rilancio dell’economia e della salute del pianeta

Facciamo due conti, a livello europeo e italiano. In Europa, rispetto ad altri settori, l'edilizia presenta un alto tasso di occupazione concentrato localmente. Il 95% delle imprese edili ha un organico di anche meno di 10 persone e gli artigiani producono due terzi del loro fatturato a livello locale, in un raggio compreso entro 50 km dalla loro sede. Sempre in Europa gli edifici sono particolarmente energivori, assorbono quasi il 40% della domanda totale di energia primaria e sono i maggiori responsabili delle emissioni di gas serra. Secondo i dati Euroconstruct 2019, l’80% degli edifici in Europa necessiterà di interventi di ristrutturazione entro il 2050: 250 milioni di case, il 70% delle quali è di proprietà.

In Italia esiste un enorme potenziale: si stima che 1,2 milioni di condomini di oltre 5 piani necessitino di importanti interventi di riqualificazione. Il patrimonio edilizio è vetusto, consuma troppa energia e inquina: il riscaldamento domestico incide mediamente per oltre il 60% sull’inquinamento globale.

Investire nella riqualificazione energetica è dunque un importante volano per trainare l’economia e l’occupazione a livello europeo: ogni miliardo di euro investito nella ristrutturazione è destinato a sostenere 20.000 posti di lavoro a breve termine con un ampio ritorno economico a lungo termine. Si stima che l’impatto della riqualificazione potrebbe avere un potenziale di riduzione totale del consumo di energia fino al 36% e ad un risparmio annuale di 26 Euro/m2.

L’Italia con una marcia in più con il Super Ecobonus

Nel nostro Paese il Decreto Rilancio ha previsto una maxi-agevolazione al 110% per i lavori di riqualificazione che si effettueranno tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 (ma con probabile proroga al 2022) purché rispettino determinati requisiti finalizzati ad incrementare l’efficienza energetica di almeno due classi. “L’Italia - sottolinea Mirella Vitale, Senior Vice President Group Marketing, Communications and Public Affairs del Gruppo ROCKWOOL - è stata tra i primi Paesi ad aver intuito le potenzialità delle misure a favore della riqualificazione energetica volte a favore di un nuovo Green Deal. Le misure intraprese qui sono in linea con le strategie del Gruppo ROCKWOOL che a livello internazionale punta sul rinnovamento energetico del parco edilizio per rilanciare l’economia, creare posti di lavoro e ottenere una società più resiliente e salutare, fiducioso che tutto questo possa rappresentare una straordinaria opportunità per ottenere in breve tempo i risultati migliori.”

“Siamo convinti che il Superbonus rappresenti un’ottima opportunità per lo sviluppo del Paese, sia nell’ottica di promuovere l’edilizia sostenibile, sia per ottenere un impatto diffuso a livello economico su tutto il territorio – conferma Paolo Migliavacca, amministratore delegato di ROCKWOOL Italia. - In attesa della versione definitiva di questo schema di incentivazione, stiamo dando attivamente supporto sul mercato a tutti gli operatori del settore che si stanno mettendo all’opera in queste settimane per usufruire di questo incentivo fiscale, promuovendo la realizzazione di interventi di ristrutturazione che rappresentano una ricchezza e una scelta lungimirante per tutta l’Italia.”

Riguardo alla finalizzazione dello schema schema fiscale, Migliavacca commenta: “Perchè la ristrutturazione risulti efficace e duratura è importante avere una visione di insieme e pianificare l’intervento correttamente. Se l’obiettivo dell’Europa al 2050 è una completa decarbonizzazione, è necessario per prima cosa agire per limitare le dispersioni energetiche degli edifici agendo sull’involucro edilizio. Un cappotto termico applicato a regola d’arte rappresenta una garanzia di risparmio e sostenibilità per decenni. Nella nostra visione, infatti, l’energia più pulita ed efficiente è quella risparmiata grazie a un corretto isolamento dei nostri edifici.”

Un esempio tangibile dei risultati che si possono ottenere con una strategia mirata di riqualificazione integrata è quello del condominio di via Murillo a Milano: intervenendo sull’isolamento dell’involucro con l’installazione del sistema a cappotto REDArt® e con l’isolamento della copertura, con la sostituzione degli infissi e degli impianti, i consumi di un edificio d’epoca si sono ridotti del 74%, la bolletta dell’80% e l’immobile ha acquistato valore. In quel caso il condominio, grazie alle agevolazioni allora in vigore, ha dovuto solo anticipare il 30% dell’importo. Ora, con i benefici del Super Ecobonus, interventi di questo tipo possono diventare ancora più convenienti.

Dal Gruppo ROCKWOOL una proposta concreta a livello europeo

Se l’Italia rappresenta un esempio virtuoso, come si sta muovendo il Gruppo a livello europeo? Per dare nuova vita al settore, liberare le risorse del Recovery Found e metterle immediatamente a disposizione dei proprietari di case e delle imprese, favorendo gli interventi di riqualificazione con un impatto di sostenibilità economica ed ecologica a breve termine, ROCKWOOL ha elaborato una proposta concreta. Una delle potenziali soluzioni, per il Gruppo, potrebbe essere riunire in un asset indipendente le risorse pubbliche e private per agevolare i finanziamenti finalizzati alla riqualificazione energetica. Concretamente si potrebbe procedere creando un'entità giuridica, per esempio una società veicolo (Special Purpose Vehicle o SPV) con il compito di garantire che i finanziamenti pubblici e privati su larga scala siano accessibili alle famiglie e ai proprietari di edifici a livello locale, mentre l'istituzione pubblica rimarrebbe il garante dell'investimento istituzionale. In sintesi, l’iter potrebbe essere questo: i governi nazionali o regionali o i comuni creano una nuova entità giuridica o utilizzano un'entità giuridica esistente come una SPV e forniscono finanziamenti insieme alle istituzioni dell'UE e agli investitori istituzionali. Questi ultimi ottengono un rendimento fisso garantito dal governo e dalle istituzioni dell'UE. La banca nazionale o l'entità giuridica simile a una SPV potrebbe quindi emettere prestiti ai proprietari di case o di edifici per pagare i lavori di riqualificazione energetica e i proprietari di case o edifici rimborserebbero i prestiti a lungo termine utilizzando il denaro risparmiato grazie alla riduzione dei consumi. Questo modello potrebbe essere applicato sia agli edifici privati che a quelli pubblici.

Nuove prospettive per gli investitori

Un modello che comporterebbe un’ interessante opportunità anche per gli investitori tradizionali, abituati a ragionare in termini di investimenti a lunghissimo termine in progetti di infrastrutture o di energia pulita. In questo modo verrebbero infatti favoriti investimenti più contenuti ma a breve termine, a vantaggio di una pluralità di beneficiari attraverso uno sforzo coordinato di riqualificazione energetica, che indurrebbe anche risultati efficaci sul clima. Per gli investitori istituzionali tutto questo rappresenterebbe una alternativa a basso rischio e a più alto rendimento rispetto ai tradizionali titoli di Stato. Garantendo un rendimento stabile degli investimenti, i responsabili politici sarebbero in grado di far leva sul denaro pubblico promuovendo gli investimenti privati. Anche i proprietari di case e di edifici o gli amministratori trarrebbero vantaggio dall'accesso a finanziamenti a basso costo con lunghi periodi di ammortamento per interventi di riqualificazione che, oltre a ridurre i costi energetici, migliorerebbero le condizioni di vita e di lavoro e aumenterebbero il valore degli immobili. Un circolo virtuoso che potrebbe anche contribuire a sbloccare l’avvio di nuove costruzioni posticipate a causa della prolungata recessione, oltre a creare a breve posti di lavoro, maggiori entrate fiscali, a rendere più salubri le case e anche il pianeta, grazie a una drastica riduzione dei consumi.

Il Gruppo ROCKWOOL

Nel Gruppo ROCKWOOL ci dedichiamo ad arricchire la vita di tutti coloro che entrano in contatto con le nostre soluzioni. La nostra expertise si presta perfettamente a far fronte a molte delle principali sfide odierne in fatto di sostenibilità e sviluppo, dal consumo energetico all'inquinamento acustico, dalla resilienza al fuoco alla carenza idrica e alle alluvioni. La nostra gamma di prodotti rispecchia la diversità di bisogni a livello mondiale e aiuta i nostri stakeholder a ridurre la propria impronta energetica. La lana di roccia é un materiale versatile ed è la base di tutte le nostre attività. Con circa 11.600 colleghi appassionati in 39 Paesi, siamo il leader mondiale nelle soluzioni in lana di roccia: dall'isolamento degli edifici ai controsoffitti acustici, dai sistemi di rivestimento per facciate alle soluzioni per l'orticoltura, dalle fibre speciali per uso industriale ai prodotti isolanti per il settore industria, marina e offshore.

Per informazioni:

ROCKWOOL Italia S.p.A.

Chiara Piccini

Ufficio Marketing e Comunicazione

cell. 345/3416501

chiara.piccini@rockwool.com