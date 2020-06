Wedding Awards 2020.Ecco i vincitori del settore nuziale

(Milano, 10 giugno 2020) - · Matrimonio.com, parte del gruppo The Knot Wordwide e portale leader nel settore nuziale, ha annunciato i vincitori della 7° edizione dei prestigiosi premi Wedding Awards, ai quali partecipano le oltre 60.000 aziende registrate sul portale.

Milano, 10 giugno 2020- Matrimonio.com, parte del gruppo The Knot Worldwide e portale leader del settore nuziale in Italia, ha annunciato i vincitori della 7° edizione dei Wedding Awards, i premi piu' rinomati e di riferimento del settore nuziale.

Da ormai 7 anni, Matrimonio.com assegna questi premi con l'obiettivo di riconoscere l'eccellenza dei servizi offerti dalle aziende del settore nuziale in Italia. L'edizione del 2020 però ,è ancora piu' speciale e significativa delle precedenti in quanto si fa voce di un rinomato riconoscimento dato ai migliaia di professionisti che dimostrano il proprio amore per i matrimoni e l’impegno che va oltre alla celebrazione di un giorno così importante per la vita di una coppia. Un premio che arriva in un momento particolarmente delicato, quello da emergenza da Covid-19, in cui le aziende del settore stanno lottando, dimostrando di essere in grado di adattarsi ad improvvisi cambi di data, dare supporto alle coppie, affrontare mesi di inattività e gestire il proprio staff in un momento di profonda crisi come quello presente. Quest’anno il premio assume quindi un’importanza ancora maggiore, poiché in questo periodo difficile permette ai vincitori di dimostrare la qualità del loro lavoro, rappresentando allo stesso tempo un’opportunità per riattivare il settore nuziale.

I premi si basano su oltre 7 milioni di recensioni di coppie registrate sul portale a livello globale e di oltre 140 mila solo per l’Italia nell’anno 2019. Una cifra importante e in continua crescita, motivo d’orgoglio e di motivazione per le aziende che ambiscono a vedersi riconfermato il riconoscimento anno dopo anno e per le aziende appena entrate all’interno del portale e che si vedono riconosciuto, per la prima volta, un premio tanto prestigioso.

I Wedding Awards vengono dati al 5% delle aziende con il maggior numero di recensioni positive di tutte le 19 categorie tra più di 60.000 aziende, tenendo conto anche della qualità e della professionalità dei servizi offerti .

Secondo Matrimonio.com, in Italia, le coppie si appoggiano ad una media di 12fornitori per l’organizzazione del proprio matrimonio. I riflettori sono quindi puntati sui futuri sposi che, con le loro recensioni rilasciate dopo aver usufruito dei servizi per il loro matrimonio, sono coloro che decretano i vincitori.

Proprio per questo motivo, questo premio è diventato un punto di riferimento nel settore e un certificato di garanzia per le coppie di futuri sposi.

Di seguito alcuni tra i nomi vincitori di quest’anno per alcune delle categorie del settore.

Banchetto: Villa Zaira e Villa Carafa (Puglia), Blue Marlin Club (Campania)

Catering: La Torre Catering (Sicilia)

Fotografia: Ciotola Fotografia (Lazio),

Vincenzo Ingrassia Photographer Filmmaker (Sicilia),

Innamorati (Lombardía)

Video: SRmultimedia (Liguria)

Musica: SunnyBand (Puglia)

Fiori e decorazioni: Alberto Manzone (Lazio)

Luna di miele: Paradise 77 Viaggi (Lazio)

Wedding Planner: Eventi di Stile... Inn (Calabria)

Torte nuziali: Pasticceria Beverara (Emilia-Romagna)

Auto matrimonio: Softcar Autonoleggi srl (Sicilia)

“Con questi premi vogliamo arricchire il settore nuziale riconoscendo l’impegno e la professionalità delle aziende e aiutando le coppie a trovare i servizi e i prodotti per le loro nozze. Inoltre, quest’anno vogliamo mettere in risalto l’ottimo lavoro svolto da tutti coloro che amano i matrimoni e danno un servizio di qualità nell’ambito di un settore che ha risentito fortemente di questa situazione inaspettata a causa del COVID-19” afferma Nina Pérez, CEO di Matrimonio.com . “Siamo consapevoli del momento complicato che stanno vivendo molti professionisti dei matrimoni e sappiamo che stanno lavorando sodo per gestire al meglio la situazione e per questo, ora più che mai, meritano che il loro impegno venga premiato.”

I Wedding Awards vengono assegnati alle aziende di queste 19 categorie: Banchetto, Catering, Fotografia, Video, Musica, Auto matrimonio, Trasporto invitati, Partecipazioni, Bomboniere, Fiori e decorazioni, Animazione, Wedding Planner, Torte nuziali, Sposa e accessori, Sposo e accessori, Bellezza e benessere, Gioielleria, Luna di miele e Altri servizi.

L’elenco completo delle aziende premiate nelle diverse categorie può essere consultato su https://www.matrimonio.com/wedding-awards

Riguardo Matrimonio.com

Matrimonio.com , parte del gruppo The Knot Worldwide, è il principale portale leader del settore nuziale progettato per aiutare gli sposi ad organizzare il giorno più felice della loro vita. Con la sua presenza internazionale, il gruppo ha creato la community nuziale e il mercato virtuale dei matrimoni più grande al mondo. Dispone di un database dettagliato con più di 700.000 professionisti del settore e offre alle coppie gli strumenti fondamentali per preparare la loro lista di invitati, gestire il budget, cercare i fornitori, ecc.

The Knot Worldwide opera in 15 paesi attraverso diversi domini come Bodas.net , WeddingWire.com ,TheKnot.com , Mariages.net , Casamentos.pt , Bodas.com.mx , Casamentos.com.br , Matrimonio.com.co ,Matrimonios.cl , Casamientos.com.ar , Matrimonio.com.pe, Weddingwire.co.uk , Casamiento.com.uy,WeddingWire.ca e WeddingWire.in .

