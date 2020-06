Uno Studio Condotto da ASICC Rivela Che Durante il Lockdown Gli Italiani Hanno Scoperto il Piacere Della Corsa e di Praticare Esercizio Fisico per Sentirsi Più Liberi

Un nuovo studio realizzato sul running e sull'esercizio fisico, relativo alla salute mentale durante il lockdown, rivela che molte più persone corrono per sentirsi meglio e più libere. Lo studio è stato realizzato su un campione di 14.000 persone a livello globale.

ROMA, LONDRA e TOKYO, 9 giugno 2020 /PRNewswire/ -- Durante la quarantena, tra distanziamenti e isolamenti, l'Italia è innamorata della corsa e dell'esercizio fisico – questo è quello che emerge da una ricerca commissionata da ASICS. Lo studio dimostra principalmente che i tre quarti degli italiani tiene molto al ruolo che l'esercizio fisico svolge nelle loro vite.

Lo studio, realizzato su 14.000 sportivi regolari in 12 paesi, ha rilevato che un terzo (33%) degli intervistati in Italia si sta allenando più ora di quanto non facesse prima dell'inizio della pandemia di COVID-19 – e questo nonostante la maggior parte degli sport sia stata bloccata per garantire il distanziamento sociale.

Lo studio ASICS rivela anche che, per la maggior parte delle persone, questo aumento di attività non dipende soltanto dalla ricerca della salute fisica. Più di due terzi (il 72%) afferma che l'esercizio fisico li aiuta a far fronte mentalmente a situazioni difficili come quella in cui ci troviamo. Mentre otto su dieci (l'81%) affermano che essere attivi li sta facendo sentire più in salute e sotto controllo e l'83% sostiene li aiuti a liberare la mente.

Linda van Aken, VP Running, ASICS EMEA dichiara: "Nonostante il lockdown e il distanziamento sociale, l'esercizio fisico e, in particolare, la corsa, sono diventati centrali nella vita quotidiana di molte persone. I risultati del nostro studio dimostrano che l'esercizio fisico e la corsa siano oggi molto più che sola attività fisica. È un modo per le persone di dimenticare le pressioni mentali e le difficoltà di questa pandemia e sentirsi libere".

Queste le parole della Dott.ssa Laura Cazzaniga, Psicologa dello sport e Psicoterapeuta oltre ad essere un'ASICS Frontrunner: "Si tratta di uno dei primi studi realizzati su più nazioni relativi a questo periodo, i risultati dimostrano che durante il lockdown, la corsa e l'esercizio fisico sono diventati un'ancora di salvezza per molti, aiutando le persone a migliorare il proprio benessere fisico e mentale. Questi risultati supportano studi precedenti che hanno dimostrato l'efficacia dell'esercizio fisico regolare per prevenire e curare la salute mentale. Nel complesso, lo studio di ASICS rafforza ciò che sappiamo istintivamente: l'attività fisica ci fa sentire meglio e non c'è mai stato un momento più importante per diventare attivi ed essere consapevoli dei benefici della salute mentale derivanti dal movimento. "

Inoltre le persone attive ed agoniste ad ogni livello desiderano mantenere inalterate le proprie abitudini quando terminerà questa crisi. Più di sette persone su dieci (il 75%) che si allenano regolarmente sono determinate a restare legate all'importante ruolo che lo sport e il movimento svolgono attualmente nelle loro vite. Forse la cosa più incoraggiante è che, tra coloro che hanno iniziato a correre soltanto dopo l'inizio della crisi COVID-19, quasi due terzi (il 67%) a livello globale affermano di voler continuare continuare anche in futuro.

Linda van Aken aggiunge: "Il 93% degli italiani ha dichiarato di sentirsi meglio quando mente e corpo sono in equilibrio - e quell'equilibrio non è mai stato più importante di quanto non sia ora. ASICS è stata fondata sulla convinzione che il movimento possa aiutare a mantenere una mente sana attraverso un corpo sano. Quindi, con i nostri prodotti, servizi ed eventi, vogliamo aiutare i runner di ogni livello a proseguire, dare il meglio e proteggersi dagli infortuni, sia durante questa pandemia che dopo. "

L'obiettivo di ASICS è di essere di supporto per godere della libertà mentale che il running porta. Ecco perché ASICS si è posta l'obiettivo di garantire ad ogni runner di correre con la scarpa giusta, per la massima tranquillità. ASICS sprona tutti i runner a trovare la scarpa perfetta per correre e sentirsi liberi. https://www.asics.com/gb/en-gb/mk/run-to-feel

Per maggiori informazizoni segui l'hashtag #RunToFeel o visita il sito https://www.asics.com/gb/en-gb/mk/run-to-feel

ASICS sta incoraggiando le persone a condividere le proprie foto post-corsa o post-allenamento su Instagram per mostrare come la corsa o l'esercizio fisico li aiutino a sentirsi liberi con #RunToFeel taggando @ASICSEurope e invitando un amico a fare lo stesso.

