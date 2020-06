L’esperto di materassi Andrea Pilotti svela la sua classifica 2020

(Milano 9 giugno 2020) -

Andrea Pilotti, esperto italiano di materassi e presidi per il riposo ha pubblicato la sua nuova guida dei migliori materassi 2020, classifica che ogni anno riserva novità interessanti.

Milano, 9 giugno 2020 - Ogni anno il mercato italiano e internazionale del materasso riserva non poche sorprese per i consumatori, nelle principali fiere di settore i brand di riferimento presentano le nuove tecnologie, e se negli ultimi anni si è parlato soprattutto di memory foam, la news del momento è legata ai materassi ibridi.

Con il termine materasso ibrido si indica un materasso a molle che comprende uno o più strati di memory foam, anche se negli ultimi tempi non è difficile trovare materassi lattice/memory o molle/lattice.

Se fino ad oggi i consumatori sono stati costretti a dover scegliere una specifica tipologia di materasso, oggi possono godere di prodotti ibridi in grado di annoverare i plus di ogni tecnologia.

Solitamente i materassi a molle sono economici e piuttosto rigidi rendendo più semplice sdraiarsi e rialzarsi, per contro se non hanno un numero sufficiente di molle potrebbero affossarsi entro pochi anni. Questi modelli sono più freschi dei modelli in memory o lattice, ma sono anche meno ergonomici per la schiena.

I materassi in memoy foam sono realizzati con strati di schiuma poliuretanica di diverse densità che grazie alla mescola con particolari sostanze termosensibili si modellano in base alla temperatura del corpo, adattandosi meglio alle curve fisiologiche del rachide, delle spalle e delle anche.

Di contro questi materassi hanno maggiori problemi di traspirazione rispetto ai modelli a molle, possono rilasciare odori sgradevoli e solitamente hanno una durata inferiore.

I brand protagonisti delle classifiche dei migliori materassi 2020 sono Bedding, Tempur, Dorsal, Kipli, Simmons, Golden Night e altri.

Per i consumatori che si chiedono come è nato questo sito dedicato alle recensioni di materassi, è utile sapere che nel 2013 l’autore inizia a soffrire di forti mal di schiena e scopre di avere ben 4 ernie discali. Cercando di alleviare le proprie sofferenze, quantomeno durante le ore del riposo notturno, si mette alla ricerca del materasso che può dargli il maggior sollievo.

Dal 2013 è sempre alla ricerca dei migliori modelli, utilizzando come metriche di valutazione e confronto le specifiche tecniche, l’analisi del sentiment dei consumatori, e in alcuni casi il test diretto dei prodotti.

Dal 2016 inizia a collaborare con diversi produttori che lo utilizzano anche come tester inviandogli i propri campioni da recensire.

All’interno del sito è possibile trovare diverse informazioni utili, come ad esempio: - Come scegliere il materasso giusto

- Caratteristiche e durata di ogni tipologia di materasso

- Le migliori marche di materassi

- Le classifiche dei migliori prodotti divise per tipologia

- Le risposte alle domande frequenti dei consumatori

