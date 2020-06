ZTE aiuta China Mobile a lanciare la prima piattaforma medica edge cloud 5G in Cina

SHENZHEN, Cina, 5 giugno 2020 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), uno dei principali provider internazionale di telecomunicazioni e soluzioni tecnologiche enterprise e consumer per l'internet mobile, ha annunciato oggi che ZTE e China Mobile hanno lanciato la prima piattaforma medica edge cloud 5G in Cina una infrastruttura di informazione e comunicazione 5G di nuova generazione per i clienti del settore medico. E' la prima piattaforma 5G di edge cloud intelligente, che impiega un'architettura integrata cloud-network.

Integrando tecnologie 5G di slicing ed edge computing, la piattaforma medica edge cloud 5G può ben soddisfare i requisiti di capacità core per connessione, calcolo, storage, piattaforma media, servizi e sicurezza del settore medico in un'unica soluzione, fornendo così servizi integrati cloud-network gestibili e controllabili.

L'edge cloud 5G, utilizzato da parte dell'utente, può efficacemente accorciare il percorso di rete e ridurrne notevolmente il ritardo. Inoltre, la capacità di garanzia di connessione altamente affidabile della rete privata 5G consente applicazioni mediche innovative, come diagnosi e chirurgia in remoto, assistenza IA, medicina mobile e istruzioni chirurgiche.

In più, l'edge cloud medico 5G può implementare efficacemente la gestione di big data della sanità.I sistemi applicativi medici sull'edge cloud possono essere rapidamente interconnessi, e i loro dati calcolati, immagazzinati e gestiti con la flessibilità necessaria.

L'edge cloud medico 5G può anche ridurre significativamente il costo dell'informatizzazione medica per mezzo dell'impiego unificato basato su cloud di vari sistemi applicativi medici. L'architettura aperta dell'edge cloud medico 5G può offrire varie applicazioni con interfaccia standard e fornire agli ospedali soluzioni mediche integrate e smart, quindi costruendo un ecosistema medico applicativo intelligente.

Ad oggi, quasi 100 applicazioni mediche in internet sono state impiegate sull'edge cloud medico 5G di China Mobile, rendendo piuttosto conveniente per i pazienti accedere a vari servizi medici.

In quanto partner strategici, ZTE e l'Istituto di ricerca industriale di China Mobile (Chengdu) hanno messo in piedi congiuntamente un laboratorio di innovazione 5G in cui le due parti portano avanti una collaborazione approfondita in tecnologie di rete su settori specifici e MEC (Multi-access edge computing). Inoltre, sulla base dello slicing 5G, MEC, XR, ed altre tecnologie, ZTE e Istituto di ricerca industriale di China Mobile (Chengdu) hanno esplorato applicazioni innovative nella sanità e in altri campi, ad esempio l'edge cloud medico 5G.

L'edge cloud medico 5G di China Mobile accelererà le applicazioni su larga scala di soluzioni 5G di ospedale smart di nuova generazione di China Mobile, e favorirà lo sviluppo industriale dell'informatizzazione medica.

Andando avanti, ZTE continuerà a rafforzare la cooperazione con China Mobile, e a lavorare con partner del settore per offrire servizi di rete migliori e applicazioni più intelligenti. ZTE continuerà a promuovere la costruzione di nuove infrastrutture di informazione e comunicazione nel settore sanitario, al contempo facilitando lo sviluppo del campo della telemedicina, per creare così una nuova era di sanità smart 5G.

Chi è ZTE

ZTE è un provider di sistemi avanzati di telecomunicazioni, dispositivi mobili e soluzioni di tecnologiaenterprise, rivolti a consumatori, vettori, aziende e clienti del settore pubblico. L'azienda è impegnata a fornire ai clienti innovazioni integrate end­to­end per offrire eccellenza e valore là dove il settore delle telecomunicazioni e quello dell'informatica convergono. Quotata alle borse di Hong Kong e Shenzhen (codice azione H: 0763.HK / codice azione A: 000063.SZ), ZTE vende i suoi prodotti e servizi in più di 160 paesi.

ZTE reinveste il 10 percento del proprio fatturato annuo in ricerca e sviluppo ed ha posizioni di leadership in organizzazioni regolatorie internazionali.

