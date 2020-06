Hublot Lancia BIG BANG e

NYON, Svizzera, 5 giugno 2020 /PRNewswire/ -- Hublot ha presentato il Big Bang per la prima volta nel 2005. Da allora, questo modello è diventato l'incarnazione dell'orologeria svizzera nel terzo millennio. Nel 2018 ha fatto il suo debutto la prima versione connessa del Big Bang. Ora, per Hublot è giunto il momento di svelare il, nuova espressione della filosofia dell'Arte della Fusione distintiva del brand, un modello dove tradizione e innovazione si fondono declinate attraverso materiali all'avanguardia e le più recenti tecnologie digitali.

In occasione della Coppa del Mondo FIFA 2018 in Russia, Hublot ha presentato il primo orologio connesso del brand, il modello Big Bang Referee 2018 FIFA World Cup Russia™. Dotato delle tecnologie più avanzate allora disponibili per i dispositivi da polso, questo straordinario strumento è stato utilizzato dagli arbitri sul terreno di gioco e dai tifosi, che hanno seguito i match della competizione sfruttandolo come stadio virtuale. Due anni dopo, Hublot torna con un nuovo modello: il BIG BANG e un orologio connesso che sfrutta le ultimissime tecnologie e al contempo sfoggia tutti i codici iconici del Big Bang.

L'invenzione del quarzo portò alla nascita, in Svizzera attorno al 1970, degli orologi elettronici. Cinquanta anni sono passati da allora e, con lo stesso spirito innovativo, oggi presentiamo un secondo orologio intelligente dotato di un'elevata ricercatezza tecnologica, senza dimenticare i valori estetici, le funzionalità tecniche e l'eccellenza che sono valsi alla collezione Big Bang la sua reputazione. Ora più che mai, in linea con il nostro motto "l'Arte della Fusione", il nostro obiettivo per il BIG BANG e è stato quello di affiancare ai materiali tecnici altamente avanzati di Hublot le ultime innovazioni del mondo digitale moderno. - Ricardo Guadalupe, CEO HUBLOT

Tanto sofisticato quanto tecnologicamente avanzato, questo modello rientra a pieno titolo nella tradizione orologiera di Hublot. Tutti i codici che hanno contribuito a costruire fino ad ora la reputazione del brand sono immediatamente riconoscibili sia dagli appassionati che dal grande pubblico. Buon sangue non mente! La cassa è realizzata con materiali quali ceramica nera o titanio, con una costruzione cosiddetta "a sandwich", un'invenzione avveniristica targata Hublot che risale al 2005. Questo modello estremamente complesso si compone di 42 componenti, di cui 27 sono riservati soltanto al K Module, la gabbia dove trova alloggiamento il cuore digitale dell'orologio. Il design di viti e pulsanti, il vetro zaffiro antigraffio e il cinturino in caucciù con fibbia déployante ideato da Hublot nel 1980 per il modello Classic, con il sistema brevettato One Click per una facile intercambiabilità, non lasciano spazio a dubbi: ogni singolo elemento rende questo orologio un autentico modello Big Bang!

Il BIG BANG e è disponibile con cassa da 42 mm realizzata a scelta in titanio o in ceramica. Gli indici delle ore sono metallizzati e custoditi al di sotto del vetro zaffiro antigraffio, coperto con uno schermo touch AMOLED ad alta definizione. Proprio come in una versione meccanica del Big Bang, la corona rotante con pulsanti integrati serve per attivare i controlli del modulo elettronico. Sviluppato in collaborazione con altri partner del Gruppo LVMH, l'orologio è stato adattato e perfezionato per rispondere ai requisiti di Hublot.

I designer di Nyon, trasferendo la loro tradizionale maestria in questo nuovo ambiente digitale, hanno sviluppato altre funzionalità per questo orologio. Oltre alla funzione analogica "Time Only" il BIG BANG e vanta esclusive interpretazioni delle tradizionali complicazioni orologiere, fra cui il Calendario Perpetuo con fase lunare di precisione minuziosa o un secondo fuso orario GMT, che mostra la terra con uno stile estremamente realistico. Queste caratteristiche sono state rivisitate e migliorate in modo da sfruttare le possibilità offerte dal mondo digitale. Malgrado la tecnologia integrata, Hublot assicura l'impermeabilità dell'orologio fino a 30 metri di profondità.

Basato sul sistema Wear OS by Google™, il BIG BANG e consente di personalizzare l'esperienza d'uso dello smartwatch. L'utente può accedere alle applicazioni disponibili su Google Play, ottenere risposte ovunque con Google Assistant e pagare in modo rapido e semplice con Google Pay. Per un'esperienza ancora più personale, basta uno swipe per consultare informazioni utili e restare aggiornati monitorando notifiche e messaggi. Inoltre, prossimamente verranno svelati alcuni quadranti creati appositamente dai Friends of the Brand e Ambasciatori di talento del marchio Hublot.

Disponibile in concomitanza con il lancio del BIG BANG e, la prima edizione fa parte del movimento #HublotLovesArt e propone una serie di otto quadranti frutto dell'immaginazione dell'artista della storytelling art Marc Ferrero. Il quadrante cambia colore ogni tre ore, per cui nell'arco delle 24 ore vengono visualizzate in sequenza otto creazioni, ciascuna basata su un colore specifico: Happy Yellow, Magic Blue, Orange Dynamite, All White, Lucky Green, Magic Red, Rainbow Spirit e Black Magic. Ma non è tutto. Per ogni ora trascorsa verrà visualizzata un'animazione della durata di cinque secondi. Un fulgido esempio di #HublotLovesArt che aggiunge un tocco di ritmo e colore ai diversi momenti della giornata!

Il BIG BANG e verrà prodotto in due edizioni: una in titanio, l'altra in ceramica nera Black Magic. Per la prima volta nella storia di Hublot, l'orologio verrà venduto online e nel sito web del brand, oltre alla rete Wechat per la Cina. Successivamente sarà possibile acquistarlo nelle boutique e nella rete tradizionale.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=V6Y1fMHJrI8 Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1176812/Big_Bang_e_titanium.jpg Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1176811/Big_Bang_e_ceramic.jpg Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1176881/Hublot_Logo.jpg