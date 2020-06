Trusters, Carnà & Partners e BD Business Defencetra i premiati ai Le Fonti Awards®

(Milano 4 giugno 2020) - La serata è stata totalmente dedicata ai temi di Innovazione e Leadership, con un particolare focus sulle realtà di Advisory & Consulting e del mondo Digital

Milano, 4 giugno 2020 – Il digitale è arrivato dove gli altri non hanno potuto. La decima edizione dei Le Fonti Awards®, tenutasi lo scorso mercoledì 3 giugno presso gli studi televisivi di Via Dante, ha visto la partecipazione virtuale dei finalisti e della business community Le Fonti.

La televisione nazionale di Le Fonti, che da sempre fa dell’innovazione digitale la propria mission, organizzando eventi televisivi privati, tavole rotonde e settimane monotematiche; ha garantito massima risonanza mediatica all’evento trasmettendo in diretta la cerimonia.

La serata è stata aperta dalla premiazione di studi di consulenza e professionali:

CATEGORIA DIRITTO SOCIETARIO

FCB Associati si è aggiudicato il trofeo di Studio Professionale dell’Anno Diritto Societario.

CATEGORIA FISCALITÀ

Lo Studio Reggi è stato premiato in qualità di Studio Professionale dell’Anno Diritto Tributario, mentre F&M Group - Consulenti d'Azienda ha ottenuto il riconoscimento di Studio Professionale dell'Anno Fiscalità Nazionale. Chiude la categoria Carnà & Partners, valutato Studio Professionale dell’Anno Tax Compliance.

CATEGORIA ADVISORY & CONSULTING

Meritevole di vittoria Progest, giudicato Eccellenza dell'Anno Leadership Assessment Risk Management e Business Continuity. Grande vittoria anche per VESCOGIARETTA GROUP, che è stato insignito del premio Eccellenza dell’Anno Leadership Consulenza Fiscalità e Diritto societario.

CATEGORIA BANKING & FINANCE

Société Générale Equipment Finance Italia ha ottenuto il riconoscimento di Eccellenza dell’Anno Leasing.

L’attenzione si è quindi spostata sulle Imprese:

CATEGORIA HEALTH & PHARMA

GreenBone Ortho è stata riconosciuta Eccellenza dell’Anno Innovazione & Leadership Rigenerazione Ossea, mentre Theras Lifetech ha meritato la vittoria come Eccellenza dell’Anno Innovazione & Leadership Dispositivi Medici. Neupharma e Servizi Farmacia Italia si sono rispettivamente aggiudicati i premi di Eccellenza dell’Anno Innovazione & Leadership Dispositivi Medici per Fibrosi Cistica ed Eccellenza dell’Anno Innovazione & Leadership Formazione Professionale.

CATEGORIA RISORSE UMANE & SICUREZZA SUL LAVORO

Premio ad personam per Antonio Andreotti (Iren), che ha conquistato il titolo di Direttore HR dell’Anno Produzione e Distribuzione Energia Elettrica, a cui ha fatto seguito la vittoria di SiQuAm, in qualità di Eccellenza dell’Anno Innovazione & Leadership Servizi per la Sicurezza sul Lavoro.

CATEGORIA DIGITAL

Trionfo per Netvalue, meritevole della qualifica di Eccellenza dell’Anno Innovazione Digitalizzazione Aziendale e Surveyeah, giudicata Eccellenza dell’Anno Innovazione & Leadership Sondaggi Retribuiti Online.

CATEGORIA SERVIZI

Vittoria per Trusters Italia, che si è aggiudicata il titolo di Eccellenza dell’anno Lending Crowdfunding Real Estate e BD Business Defence, insignito del titolo di Eccellenza dell'Anno Leadership Informazioni Commerciali e Investigazione Privata sul Credito. ASTW e Fashion Words hanno rispettivamente trionfato come Eccellenza dell’Anno Innovazione & Leadership Professional Translation Services ed Eccellenza dell’Anno Innovazione & Leadership Professional Translation Services Fashion & Luxury. Ha chiuso la categoria Espresso Service, valutato Impresa dell’Anno Servizi per la Ristorazione Automatica.

Le Fonti TV

Le Fonti TV è la prima vera standalone live streaming television. Nata nel cuore di Milano, la televisione è riuscita in breve tempo ad imporsi nel panorama dell’informazione finanziaria, economica e giuridica. Grazie ad una programmazione ricca di appuntamenti tematici e un’informazione puntuale e rigorosa, Le Fonti TV segue quotidianamente in diretta le principali notizie economiche e politiche a livello internazionale dandone un’interpretazione imparziale ed evidenziandone l’impatto sui diversi settori e il business. Le Fonti TV è una realtà affermata, ma in continua crescita che sfrutta il nuovo approccio di TV liquida per espandere la propria audience. Sono infatti molteplici le piattaforme da cui poter vedere la diretta di Le Fonti TV, partendo dal sito dedicato www.lefonti.tv, ma anche su YouTube, Facebook e siti verticali partner.

