L’e-commerce Modes: una realtà omnicanale e multibrand

(Milano, 3 giugno 2020) - Milano, 3 giugno 2020 - La realtà imprenditoriale italiana è caratterizzata da una forte dose di fantasia unita ad impegno e professionalità e riesce a costruire società solide e di successo partendo da piccole aziende familiari. Un esempio significativo è l’ e-commerce fashion MODES, che rappresenta oggi una prestigiosa realtà omnicanale e multibrand del lusso ma che trae origine dall’attività di una storica boutique di Trapani, evoluta proprio grazie ad una strategia omnicanale che sfrutta al meglio i vantaggi dell’online e dell’offline.

La sfida portata avanti con successo è stata innanzitutto quella di uno sviluppo di ampie proporzioni dell’ambito digitale, anche stringendo una prestigiosa partnership con Farfetch, colosso online per la vendita di abbigliamento di lusso. In generale MODES ha saputo sfruttare al meglio il potenziale sempre più grande dell’online, strumento estremamente efficace per garantire visibilità e diffusione del brand e dei prodotti a livello planetario.

Nello stesso tempo però Aldo Carpinteri, fondatore e proprietario di MODES, non ha voluto rinnegare il legame con il territorio e continua ad investire nell’apertura di selezionati e raffinati negozi, rendendoli un punto di forza dell’immagine del marchio. Le boutique prendono vita in località prestigiose e ricche di fascino, come Cagliari, Porto Cervo e Milano, all’interno di palazzi storici ed edifici che trasmettono passione per l’arte e l’architettura.

Bellezza naturale ed estro artistico si fondono con il glamour di capi d’abbigliamento, scarpe, borse e gioielli adatti a diverse occasioni ma accomunati da uno stile ricercato ed intrigante.

La compenetrazione tra paesaggio ed interni, unita all'attenzione ai dettagli e ad un arredamento sobrio e minimalista, crea ambienti unici dove mostrare al meglio i capi e gli accessori, in un’atmosfera elegante e intima, e consentire una proficua interazione con il cliente. Nei negozi si ottiene inoltre quel risultato, che l’e-commerce da solo non può raggiungere, di contatto diretto da parte degli avventori con i tessuti, le forme e i colori delle creazioni, amplificando reazioni che online sono forzatamente filtrate.

In un periodo in cui il commercio al dettaglio è in crisi, soppiantato spesso da grandi catene o dallo shopping online, MODES rappresenta un modello di business vincente e innovativo che riesce a proporre marchi fashion di successo e astri nascenti del mondo sfaccettato della moda. Si presenta così come un ottimo strumento di rilancio perl’economia locale tramite l’apertura del negozio uomo/donna di Forte dei Marmi dedicato al marchio Balenciaga, a cui si aggiungono altri interessanti progetti in Europa. Le nuove boutique rappresentano la linfa vitale necessaria per una rinascita economica ed occupazionale, sostenuta da una piattaforma online in grado di offrire capi di oltre 300 stilisti e garantire spedizioni internazionali rapide e sicure.

L’attenzione verso il cliente è sempre al centro dell’attività di MODES e si concretizza anche attraverso servizi dedicati che mirano ad arricchire e facilitare l’esperienza di acquisto, con una felice compenetrazione fra online e offline, grazie a personal shopper che aiutano nella selezione dei capi, alla possibilità di ritirare i capi in negozio oppure, per i clienti VIP, di provare gli abiti direttamente a casa.

Il successo di questo modello omnicanale e tutta la sua capacità di resilienza sono apparsi ancora più chiari nel periodo di emergenza causato dal coronavirus, durante il quale offrire la possibilità di effettuare da casa acquisti online di qualità ha consentito di superare positivamente una situazione così complessa ed imprevedibile.

La creatività di Aldo Carpinteri ha valicato i confini siculi per diffondersi in tutto il mondo e far conoscere MODES e tutte le sue proposte ad un pubblico sempre più vasto, grazie ad un modello all’avanguardia che abbatte i confini fra online e offline, senza interruzioni nell’esperienza dell’utente che può usufruire dei servizi in maniera comoda e trasversale.

