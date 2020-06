Intervento CEO di Supermicro al Computex- Innovazione infrastruttura 5G

Il CEO di Supermicro Charles Liang presenta intervento keynote a COMPUTEXOnline

TAIPEI, Taiwan, 1 giugno 2020 /PRNewswire/ -- COMPUTEXOnline -- Super Micro Computer, Inc. (Nasdaq: SMCI), leader mondiale nella fornitura di soluzioni informatiche, di storage e networking per aziende, e di tecnologica informatica verde, ha annunciato in data odierna che il 3 giugno a Taipei, in occasione di COMPUTEXOnline, presenterà in un intervento keynote dell'amministratore delegato dell'azienda i sistemi Intelligent Edge, oltre a fornire un'anteprima della nuova gamma di server CloudDC, progettati per distribuzioni di larga scala in data center virtuali.

Intervento keynote a COMPUTEXOnline:

Supermicro ha individuato precocemente il bisogno di una piattaforma cloud solida per offrire agli operatori delle reti un ambiente per lo sviluppo di applicazioni e distributed edge, in particolare alla luce del fatto che le funzionalità essenziali delle reti 5G saranno strettamente interconnesse con le nuvole informatiche pubbliche, dalle quali saranno inoltre alimentate. I server Supermicro di nuova generazione con due processori CloudDC offrono varie opzioni di archiviazione su server 1U e 2U, due slot AIOM conformi a OCP 3.0 con un massimo di quattro porte 100GbE, con supporto per Open BMC, backplane interamente ibrido con supporto per unità di archiviazione SATA3, SAS3 o NVMe, nonché un'architettura semplificata ottimizzata per ambienti di iperscala.

"Forte di una posizione già consolidata in termini di infrastruttura 5G e del lancio iniziale dei server CloudDC, Supermicro fornisce alla clientela sistemi di nuova generazione dall'edge al cloud", ha commentato Charles Liang, presidente e amministratore delegato di Supermicro. "Questa combinazione dimostra la continua attenzione di Supermicro ai sistemi basati su x86 e il supporto di soluzioni conformi alla NFV (network functions virtualization) open-source che si avvalgono di NEBS e software per telecomunicazioni convalidati comunemente disponibili in commercio abbinatati alle nostre Building Block Solutions® per server e storage".

I server CloudDC di Supermicro offrono convenienza eccezionale per una vasta rosa di utilizzi. Per i cloud privati, i server CloudDC garantiscono flessibilità di archiviazione ed espansione, NVMe-oF, rapidità di distribuzione, facile manutenzione e scalabilità elevata. In ambito 5G/telecomunicazioni, i sistemi CloudDC sono stati progettati per essere pronti per NEBS livello 3, supportando elementi di rete virtualizzati O-RAN quali DU, CU e core, oltre ad accettare schede di accelerazione FPGA. La piattaforma supporta un massimo di quattro schede di accelerazione GPU ed è in grado di elaborare apprendimento deep learning e inferenze, analisi dati, grafici e calcoli a prestazioni elevate.

Supermicro aveva già annunciato nei mesi precedenti di quest'anno i sistemi first-to-market Outdoor Edge. Questi server IP65 enclosure-based sono ottimizzati per 5G RAN, inferenze IA e altre applicazioni intelligenti edge-focused. I nuovi sistemi supportano il movimento di settore a favore del software open-source e hardware x86 separato e sono ideali per ambienti esterni con condizioni difficoltose.

