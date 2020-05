Un Master in Risorse Umane online per essere vincenti nel mondo del lavoro. Bianco Lavoro propone un percorso moderno ed innovativo

(Roma, 25 maggio 2020) - La figura dello specialista in Risorse Umane si evolve e nasce il Master online in Risorse Umane.

Storicamente la figura dello specialista in Risorse Umane ha una dimensione umanistica con una buona connotazione di tipo “amministrativo”. Persone in grado di fare domande mirate, ascoltare e valutare. Ma anche capaci di creare un clima favorevole all'interno dell'azienda, mediando tra management, dipendenti, sindacati, associazioni di categoria e professionisti esterni.

Non semplice quindi avere le qualità e la preparazione per lavorare in questo settore. Oggi poi, più che mai, le competenze citate non sono più sufficienti. Con lo sviluppo del digitale e dello smart-working (sempre più utilizzato ed apprezzato), i professionisti delle Risorse Umane sono chiamati a dover sapersi destreggiare tra Intelligenza Artificiale, Social Recruiting e strategie di recruiting online con definizione precisa dei budget, calcolo ROI di reclutamento, formazione, performance e sinergie con altri reparti aziendali (specialmente area marketing per conciliare il brand aziendale con l'employer branding). Per non parlare della gestione delle integrazioni tra ATS, job board, CRM, etc...

Inoltre, la sempre maggiore consapevolezza e sensibilità da parte di manager, dipendenti e candidati porta le Risorse Umane a diventare figure centrali su tematiche di privacy, lavoro inclusivo, smart working, gestione di benefit e compensation. Insomma la vecchia scuola dei professionisti delle Risorse Umane resta importante ma non è più sufficiente a soddisfare le esigenze delle aziende moderne.

In questo contesto si inserisce il Master in Risorse Umane online Bianco Lavoro organizzato dalla Academy di Bianco Lavoro (nota realtà editoriale nel mondo lavoro ed impresa, attiva da oltre 12 anni e parte del circuito di job recruiting internazionale Euspert).

Marco Fattizzo, ideatore e direttore del Master, dichiara: “In passato gli specialisti HR erano considerati di serie B rispetto ai pari livello di altre funzioni aziendali (quali il marketing, il commerciale e la produzione ad esempio). Con salari quasi sempre più bassi e minori poteri decisionali in azienda. Oggi le cose stanno cambiando notevolmente, le aziende si rendono conto che chi gestisce i processi di Recruiting, il personale assunto e la formazione interna ha un ruolo chiave nel benessere e nella prosperità aziendale. A patto però che gli specialisti HR siano formati ed aggiornati in maniera moderna, abbiano piena dimestichezza con concetti quali il Social Recruiting, l'Employer Branding e gli strumenti digital di gestione del personale”.

Giuseppe Serrone è un giovane Recruiter ed HR Specialist, sempre attento ad avere una formazione continua e moderna. Giuseppe ha portato a termine con successo il Master e dichiara: “Il Master in Risorse Umane Bianco Lavoro ha rappresentato per me una formazione intensiva, coinvolgente e assolutamente valida! Specialmente per la concretezza e praticità, dovuta all'esperienza diretta dei docenti nelle aziende e nei processi HR (non solo le solite teorie quindi). Ho potuto apprendere e riprendere concetti necessari per specializzarmi e perfezionarmi nel settore HR. Non solo argomenti necessari, nel campo della ricerca e selezione classica, ma moduli specifici e complementari come il Social Recruiting, il Reverse Mentoring, l’Intelligenza Emotiva ed il lavoro inclusivo. Per me che ho seguito tantissimi corsi nel settore è poi risultata interessante ed originale la parte della docente Helena Hagan, sulla valutazione ed utilizzo delle lingue straniere in campo HR. Tematica importantissima ma mai toccata in altri percorsi formativi. Anche le aziende con cui ho fatto i colloqui hanno molto apprezzato questa formazione”.

Luca Zanzotterra è un neolaureato magistrale in Amministrazione, controllo e professione ed ha già esperienza di stage in una Agenzia per il Lavoro. Luca dichiara: “Quando sono venuto a conoscenza del Master in Risorse Umane di Bianco Lavoro, avendo già seguito un percorso formativo tenuto da Marco Fattizzo, non ho esitato ad iscrivermi. Da subito mi è piaciuto il modo di esporre gli argomenti: semplice, intuitivo ed immediato. Perciò, di fronte alla possibilità di approfondire le tematiche su cui voglio costruire il mio futuro lavorativo, non ho esitato ad intraprendere questo nuovo percorso. Il Master tocca, nei diversi moduli di cui si compone, gli aspetti più importanti in ambito HR, utilizzando un approccio pratico ed intuitivo. Non si studia su testi voluminosi e nemmeno su dispense improvvisate, è chiaro da subito che l'intento è fornire agli studenti mezzi pratici e casi reali da applicare sul posto di lavoro, cosa molto gradita alle aziende. L'elemento che però reputo faccia la differenza rispetto ad altri Master, sono le testimonianze interattive (sotto forma di webinar) con esperti del settore su temi freschi, attuali e di cui certamente non si sente parlare nelle aule universitarie. Interessanti inoltre i momenti di orientamento per capire come un giovane professionista HR può fare carriera nel mondo del lavoro”.

Marcello Buratti è responsabile coordinamento e sviluppo di Atempo spa, una importante Agenzia per il lavoro. Atempo ha deciso di iscrivere alcune sue professioniste di selezione al Master in Risorse Umane Bianco Lavoro e dichiara: “Lavorando in un settore in continua evoluzione è indispensabile dare modo ai collaboratori di esprimere sempre il massimo. Questo Master in Risorse Umane proposto da Bianco Lavoro, con cui collaboriamo da qualche anno, ci è sembrata un’ottima occasione per formare alcune nuove risorse da poco inserite nel nostro gruppo di lavoro e consentire loro di raggiungere nel più breve tempo possibile gli elevati standard di servizio a cui sono abituati i nostri clienti.

Date le caratteristiche della nostra organizzazione diventa anche una stupenda opportunità per acquisire nuove conoscenza che le colleghe condivideranno a loro volta nei vari incontri interni in modo da mantenere costantemente aggiornato tutto il personale di Atempo”.

Due delle risorse di cui parla Buratti sono Serena Vandone e Martina Sala.

“Sono contenta che la mia azienda mi abbia dato l'opportunità di frequentare il Master online Bianco Lavoro” dichiara Serena Vandone, che prosegue “oltre alle tecniche e strumenti per la Ricerca e Selezione sto approfondendo tematiche imprescindibili per il lavoro nelle Risorse Umane, come l'Intelligenza Emotiva ed il reverse mentoring. Stimolante è sicuramente l’approccio adottato per le lezioni: una classe virtuale nel quale creare un dialogo di confronto delle proprie esperienze lavorative, dando così un esempio pratico dei corretti comportamenti da poter tenere nell’ambito della selezione del personale. Davvero un’ottima opportunità per consolidare e approfondire conoscenze indispensabili per questo lavoro”.

Anche Martina Sala dice la sua: “Dopo aver conseguito la laurea magistrale in Formazione e Sviluppo delle Risorse Umane, ritengo che questo Master non possa che aggiungere qualità alla mia preparazione. Quando il mio responsabile, Marcello Buratti, mi ha proposto la partecipazione a questo Master ne sono stata orgogliosa, ho pensato fosse una nuova opportunità per rimanere sempre attiva nell’ambito della formazione. Conoscevo già Bianco Lavoro e Marco Fattizzo avendo partecipato ad un suo corso di aggiornamento dedicato alle Agenzie per il Lavoro di cui ero rimasta molto soddisfatta.

Devo confermare che ogni volta che proseguo con le lezioni trovo sempre nuovi argomenti interessanti, molto approfonditi e ben spiegati. Sono sempre più convinta che tutto ciò sarà molto utile per l'attività dell'agenzia Atempo. Infine devo constatare che Marcello Buratti è “sempre sul pezzo” per quanto riguarda l'innovazione del nostro lavoro, sempre pronto a migliorare il servizio offerto. Questo fa sì che la nostra agenzia riesca a dare ai clienti un servizio di qualità”.

Il Master Bianco Lavoro è quindi strutturato come un percorso che rende i corsisti pronti per la sfida di una Gestione delle Risorse Umane moderna e di un recruiting al passo con le continue evoluzioni del digitale. Dirigenti e titolari d'azienda sono (ora più che mai) alla ricerca di figure specializzate in Risorse Umane con competenze digitali ed un approccio manageriale di tipo 4.0. Ed il Master Bianco Lavoro fa venire loro l'acquolina in bocca per accaparrarsi i migliori corsisti. Il Corso è sempre aggiornato e l'iscrizione da diritto ad un anno di frequenza (rinnovabile di anno in anno se si desidera una formazione continuativa). Ma già dopo i primi tre mesi (completando tutti gli step, seguendo i webinar e superando quiz ed esame orale via skype) è possibile ottenere il certificato di superamento Master, immediatamente spendibile sul mercato del lavoro.

