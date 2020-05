I governi accelerano la pianificazione per la crisi e la ripresa dal COVID-19 grazie a Remix Explore

La situazione reale cambia di giorno in giorno. Remix Explore aiuta le città e le aziende dei trasporti a prendere decisioni più rapide

SAN FRANCISCO, 22 maggio 2020 /PRNewswire/ -- Oggi Remix, la piattaforma collaborativa per i responsabili delle decisioni del settore dei trasporti, ha annunciato il lancio pubblico di Explore, la prima soluzione appositamente studiata per rivelare i dati del trasporto e condividere rapidamente le idee.

Il COVID-19 si è mosso con una velocità devastante in tutto il mondo, costringendo i governi a rispondere immediatamente alla diminuzione di introiti, alla carenza di operatori, ai requisiti igienico-sanitari e a esigenze emergenti come l'accesso ai locali di distribuzione del cibo - senza il tempo di condurre le tradizionali valutazioni d'impatto riguardo alle popolazioni locali.

Con Explore, le città e le aziende dei trasporti possono ora combinare i set di dati sul trasporto per scoprire rapidamente idee e informazioni multimodali e comunicare in pochi minuti le pertinenti statistiche locali. I responsabili delle decisioni possono utilizzare Explore per effettuare collegamenti tra informazioni precedentemente compartimentalizzate, in modo da sviluppare opzioni dinamiche che servano al meglio gli operatori, i lavoratori in prima linea e la comunità con la rete di trasporto.

"Da quando COVID-19 è iniziato, i nostri clienti hanno creato centinaia di mappe, piani e progetti in Remix intitolati 'Riduzione emergenza COVID' o 'Pianificazione delle contingenze' o 'Percorsi essenziali'", ha dichiarato Tiffany Chu, AD e co-fondatrice di Remix. "Grazie ad Explore, ora sono in grado di sovrapporre i dati di localizzazione di ospedali, case di cura, farmacie e servizi di emergenza (insieme ai dati demografici e dei trasporti con confini personalizzabili) ai piani di emergenza per capire come i cambiamenti al servizio incidono sulle diverse comunità".

Explore offre nuove interazioni e analisi critiche dei dati che i clienti Remix, come Evansville Metropolitan Planning Organization (EMPO, nello Stato dell'Indiana) e Västtrafik (Svezia), stanno utilizzando insieme alle capacità avanzate di pianificazione, progettazione e gestione della mobilità cui già hanno accesso in Remix.

"Remix Explore ci offre una rapida panoramica sui dati rilevanti", ha spiegato Matt Schriefer, pianificatore dei trasporti presso EMPO. "È facile guardare Explore e ottenere le informazioni necessarie. E questo ci fa risparmiare tempo".

"Explore rappresenta per noi una vera svolta", ha detto Jasse Tykkyläinen, analista dei dati di Västtrafik. "Permette ai team di tutta la nostra organizzazione di ottenere autonomamente i dati relativi ai trasporti e idee e informazioni in un'interfaccia facile da usare".

Informazioni su RemixRemix offre il quadro completo dei trasporti in un'unica piattaforma software. Sviluppiamo prodotti che aiutano le città ad ottenere i migliori risultati nei trasporti per le loro comunità. La società è stata fondata nel 2014 da Code for America, ed è sostenuta da Sequoia Capital, Energy Impact Partners e Y Combinator. Per ottenere maggiori informazioni su come più di 325 amministrazioni locali in tutto il mondo stanno usando Remix per raggiungere i loro obiettivi, vai al sito remix.com oppure seguici su Twitter @remix.

Contatto: press@remix.com

