Amici Speciali 2020: Michele Bravi conquista i bookies nel nuovo show di Maria De Filippi

(Roma, 21 maggio 2020) - Il vincitore della settima edizione di X-Factor è al primo posto sulla lavagna di Planetwin365. The Kolors e Gaia Gozzi (4,50) condividono la seconda posizione

Roma, 21 maggio 2020 – Domani andrà in onda la seconda puntata di “Amici Speciali – con TIM insieme per l’Italia” lo spin-off benefico di Amici composto da una giuria d’eccezione come Gerry Scotti, Giorgio Panariello, Sabrina Ferilli ed Eleonora Abbagnato. Il programma ha già raccolto i fondi sufficienti per il rimborso di 5 medici e 10 operatori sociosanitari per un mese e 30mila tamponi da donare alla Protezione Civile. Maria De Filippi condurrà le quattro puntate seguendo tutte le indicazioni anti-coronavirus, compresi il distanziamento sociale e l’assenza del pubblico.

Il programma prevede due squadre da sei persone composte dagli artisti di Amici Speciali, i quali si sfidano per raggiungere obiettivi utili all’emergenza epidemiologica. In ogni puntata viene decretata la vittoria di una delle due formazioni in gara e di un vincitore assoluto della serata. Sulla lavagna di Planetwin365 è Michele Bravi (2,75) ad occupare la prima posizione conquistando i favori dei bookies: il giovane cantante ha riscosso molto successo tra pubblico, grazie soprattutto alla sua voglia di tornare in scena e di farsi valutare da una giuria.

Al secondo posto si posiziona il gruppo The Kolors (4,50), vincitori di Amici 14 e che la scorsa settimana hanno presentato il loro inedito “Non è vero” dallo stile cantautorale simile a quello di Pino Daniele. A pari merito con la band napoletana, troviamo la vincitrice di Amici 19, Gaia Gozzi (4,50) seguita a breve distanza dal ballerino e vincitore della prima puntata di Amici Speciale, Alessio Gaudino (5,00).

