Top brand dell’edilizia ai migliori prezzi? Scopri Ediliamo, l’e-commerce con il meglio dell’edilizia

(Milano, 21 maggio 2020) - Milano, 21 maggio 2020. Trovare il meglio per l’edilizia, dall’abbigliamento professionale all’arredo bagno, in un e-commerce che vanta 130 top brand del settore e 6.000 articoli in pronta consegna. È un’opportunità oggi, in epoca di distanziamento sociale, ancora più preziosa, che coincide con l’esperienza d’acquisto su Ediliamo.com, il riferimento per chi punta alla qualità a prezzi convenienti. Senza contare i vantaggi di rivolgersi a un’azienda autorevole, presente nella sua veste digitale dal 2013.

Vendita online di materiali edili, attrezzi da lavoro, tutto in pronta consegna

Dai rulli da imbianchino alle carrucole, dagli utensili da taglio agli strumenti di misura, passando per lampade e fari da cantiere, frattazzi, banchi da lavoro, cazzuole, pinze, giraviti, eccetera. Scorrendo la sezione attrezzatura da lavoro Ediliamo, in pochi click, grazie alle pratiche sottocategorie, è facile trovare e acquistare l’articolo di cui si ha bisogno per la propria attività.

La vendita materiali edili di Ediliamo è rivolta sia a privati che alle imprese. Per rispondere a ogni necessità, anche nell’eventualità di ingenti quantitativi, il magazzino (con sede in Basilicata) è composto da oltre 6mila m2. Pur essendo una realtà giovane e dinamica, Ediliamo.com si avvale di un know-how professionale costruito nel corso di 50 anni di attività.

Forte proprio dell’esperienza acquisita in un percorso imprenditoriale lungo oltre mezzo secolo e di un catalogo composto da oltre 100 brand top di gamma, nel 2019 Ediliamo è stato premiato come miglior e-commerce di edilizia in Italia.

Su Ediliamo.com pagamenti sicuri e top brand

Per i pagamenti sono ammessi solo metodi sicuri: carta di credito, contrassegno, bonifico bancario e Pa-yPal. La tutela del cliente è una priorità in ogni fase dell’esperienza di consumo: sono impiegati appositi protocolli per criptare le informazioni potenzialmente sensibili.

Non solo convenienza. Ediliamo assicura al cliente l’affidabilità propria di un’impresa attiva da oltre 50 anni, abbinata al supporto di un team giovane, dinamico e altamente preparato. Il customer care è attivo da lunedì a venerdì via telefono ed e-mail (info@ediliamo.com; giovanifermenti@pec.it). La consegna avviene in 48 ore, anche se per gli effetti dell’attuale emergenza sanitaria possono verificarsi lievi ritardi.

Sugli scaffali virtuali si trovano i marchi leader, come Raimondi, Dewalt, Usag, FT Utensili, Stanley ecc.

All'interno di Ediliamo puoi trovare una grande vastità di prodotti come ad esempio:

• Rubinetteria bagno

• Controtelai Scrigno

• Sanitari Catalano

• Materiali Edili

• Forni a legna

• Pitture e vernici

• Elettroutensili

