Che cos’è Yeppon e perché preferirlo agli altri e-commerce

Una piattaforma di commercio elettronico con cashback multisito integrato: è sufficiente questa definizione per conoscere le caratteristiche di Yeppon e apprezzare i vantaggi che offre ai propri utenti. Di che cosa si tratta? Yeppon.it si presenta come uno dei player di articoli elettronici più importanti: un negozio online al 100% Made in Italy che è nato quasi 10 anni fa su iniziativa di tre soci che sono operativi nel mondo del web da circa 15 anni e che si sono sempre occupati di commercio elettronico, non solo in Italia ma anche al di fuori dei confini nazionali.

Che cos’è Yeppon

Yeppon è un e-commerce che si occupa della vendita su Internet di materiale elettronico: con un catalogo di circa 400mila prodotti, è in grado di assecondare qualsiasi tipo di esigenza proponendo articoli di qualità. La sede di Yeppon si trova alle porte di Milano, e le consegne vengono effettuate con cadenza oraria. La componente valoriale alla base del business di questo store online include, tra l’altro, la tracciabilità istantanea degli ordini che vengono effettuati, ma anche la spedizione rapida degli acquisti agli indirizzi indicati, un servizio di assistenza sempre attivo e la possibilità – per il consumatore – di valutare i prodotti acquistati.

Che cosa vende Yeppon

I prodotti a disposizione su Yeppon sono oltre 400mila e fanno riferimento a tutti i settori, eccezion fatta per gli alimentari. Il fulcro del business è costituito dai piccoli e grandi elettrodomestici e dai prodotti informatici: si spazia, dunque, dai frigoriferi e le lavatrici alle aspirapolveri e i fornetti elettrici per pizza, passando per i computer, smartphone, stampanti e laptop. Ma l’assortimento è davvero ampio e variegato, come dimostrano l’abbigliamento per le moto, i complementi di arredo, attrezzature per il giardinaggio, il bricolage, il fai da te e molti altri prodotti. Gli acquisti possono essere ricevuti a domicilio o ritirati in prima persona a Paderno Dugnano, dove si trova la sede operativa dell’e-commerce; in alternativa, si può fare riferimento a uno dei circa 4mila punti fisici FermoPoint e TNT. Si tratta di sistemi che offrono la possibilità di pagare al ritiro della merce e che hanno il pregio di diminuire in misura consistente i costi di spedizione. Su circa 400mila clienti, più o meno il 15% decide di ritirare i propri ordini direttamente in sede.

Come funziona Yeppon

Il funzionamento di Yeppon è paragonabile a quello di qualsiasi altro e-commerce, ma con numerosi vantaggi in più: in primis gli sconti di cui si può approfittare, che permettono di beneficiare di prezzi vantaggiosi. Ogni prodotto presente in catalogo, inoltre, è abbinato a una scheda descrittiva che comprende foto e video e che consente di conoscerne da vicino tutte le caratteristiche. Di fronte a un mercato in costante evoluzione e a dir poco dinamico come quello dello shopping online, Yeppon risponde con una gamma di prodotti in continua espansione e con offerte sempre aggiornate per andare incontro alle esigenze dei consumatori.

Yeppon Club: cos’è e vantaggi

Lo Yeppon Club rappresenta una vera e propria primizia del settore: si tratta di un meccanismo di cashback tramite il quale si viene pagati per ogni acquisto che si effettua. Il che è anche come dire che più si spende e più si guadagna. Questa formula, che solo in apparenza è contraddittoria, è la caratteristica peculiare dello Yeppon Club. Gli acquisti effettuati sul portale permettono di accedere al mondo del cashback e acquisire crediti, che poi potranno essere spesi su Yeppon.

Iscriversi allo Yeppon Club

Lo Yeppon Club può essere considerato alla stregua di un club esclusivo: in effetti per farne parte è indispensabile che prima ci si sia registrati sul sito di Yeppon. L’accesso al club è vincolato all’iscrizione: la procedura è molto semplice, e - una volta che è stato creato un account - non bisogna fare altro che navigare sui siti partner. Dopodiché si può scegliere tra più di mille siti partner di e-commerce verticali. Il

cliente non deve compiere nessun’altra operazione: è sufficiente accedere allo store online in cui si vuole fare shopping attraverso lo Yeppon Club, per poi portare a termine i propri acquisti. Una volta effettuato il pagamento, si riceve un cashback relativo alla somma che è stata spesa.

Un progetto ambizioso

Oneroso e ambizioso al tempo stesso, il progetto su cui lo Yeppon Club pone le fondamenta è il frutto di un investimento ben preciso: sono numerose le energie che sono state investite per un’iniziativa che di sicuro traccerà un solco decisivo nel settore del commercio online. Per progettare il club ci si è basati sull’ascolto delle necessità e delle aspettative dei consumatori, che per altro non sono immutabili ma si evolvono con il passare del tempo. Il settore è presidiato sì dai grandi colossi di livello internazionale, ma anche da aziende più piccole (non per questo meno strutturate o valide, però): tutti i player hanno la capacità di assicurare un’offerta ben assortita e valida, cui si deve aggiungere un servizio di assistenza clienti di qualità decisamente elevata.

Un progetto al 100% italiano

Il progetto dello Yeppon Club è interamente italiano e si propone di consolidare e di ampliare un’offerta che con il passare del tempo sarà sempre più vasta. Che si tratti di comprare un libro, un viaggio, una giacca o qualsiasi altro prodotto, portando a termine l’acquisto si ha l’opportunità di accumulare credito che potrà poi essere speso in un momento successivo solo su Yeppon. Ecco, quindi, che il progetto permette a Yeppon di confermare la propria leadership nel settore del commercio elettronico. Questo negozio online è ai primi posti nel nostro Paese per ciò che riguarda la vendita di grandi elettrodomestici, mentre fanno registrare una crescita consistente anche gli altri settori, con riferimento in particolare a quello dei giocattoli, quello dei ricambi per auto e quello del bricolage.

Le prospettive per il futuro

Lo Yeppon Club ha visto la luce da poco tempo, eppure ha tutte le caratteristiche e tutte le potenzialità per apportare una vera e propria rivoluzione al settore del commercio elettronico. E così Yeppon coglie l’occasione per proseguire la propria crescita improntata all’innovazione. Per i consumatori si tratta di una chance da non lasciarsi sfuggire: diventa conveniente non solo fare shopping su Yeppon, ma anche su tutti gli altri siti di e-commerce partner, in virtù di un meccanismo di cashback che non comporta alcuna complicazione per gli utenti né un appesantimento delle procedure da seguire.

Come funziona lo Yeppon Club

Il meccanismo di funzionamento dello Yeppon Club è davvero intuitivo: la somma del cashback può essere messa da parte per poi essere utilizzata in seguito. I vari cashback che si accumulano, infatti, si vanno a depositare all’interno del salvadanaio virtuale dello Yeppon Club. Così, il credito che si ottiene può essere sfruttato per acquistare su Yeppon i prodotti disponibili. Nel novero dei siti di commercio elettronico che fanno parte dei partner dello Yeppon Club ci sono e-commerce di varie tipologie e in alcuni casi il cashback può arrivare fino all’8%, anche se la percentuale cambia a seconda degli articoli.

Il cashback dei partner principali

È di quasi l’8% anche il cashback promesso da Zalando Privè e sfiora il 9% quello di Groupon; per quel che riguarda il settore dei viaggi vale la pena di menzionare il cashback di poco superiore all’1% di Italo, quello di oltre il 3% di Booking e quello fino all’8% di Expedia. Ma non è tutto, perché meritano di essere citati anche il cashback di Sephora di quasi il 3%, quello di eBay superiore al 2% e quello di Yoox che sfiora il 4%.

Gli sconti dello Yeppon Club

Accumulando il credito attraverso il cashback, ci si ritrova con un bel gruzzolo a disposizione da usare sul sito di Yeppon per tutti i prodotti in catalogo: non solo gli articoli di hi-tech, ma anche i ricambi per auto, il bricolage, i capi di abbigliamento, e così via. Lo Yeppon Club può essere considerato la prima piattaforma con cashback multisito integrato al mondo. Sono più di 10mila i siti del network, che afferiscono ai settori più diversi: i prodotti editoriali e quelli assicurativi, ma anche il fashion e i viaggi sono alcuni dei tanti esempi che si potrebbero citare. Il credito che si matura, e che finisce in un salvadanaio virtuale, può essere utilizzato per ogni prodotto di Yeppon.

Yeppon ai tempi del coronavirus

Navigando su Yeppon si può trovare anche la sezione promo che include gli sconti per i prodotti da usare per lavorare da casa: una buona notizia in queste settimane in cui milioni di italiani si sono dedicati allo smart working e hanno iniziato ad apprezzarne le potenzialità. Il catalogo di prodotti, ovviamente caratterizzato da prezzi vantaggiosi, è decisamente ampio e variegato, e comprende non solo dispositivi elettronici e articoli di informatica, ma anche elementi di arredo. Ecco, quindi, scrivanie e mobili, ma anche computer, stampanti, monitor led, cassettiere da ufficio, fax laser, schermi piatti e molti altri prodotti indispensabili per rendere il lavoro da casa più comodo e, quindi, più efficiente.

