Qualità Serverplan, dal cloud server all’hosting WordPress con supporto h24

Nubifragio a Milano, esonda il Seveso: allagamenti e blackout

Milano, 15 mag. (askanews) - Un violento nubifragio ha colpito la Milano e provincia nella notte, provocando danni soprattutto in città, dove è esondato il Seveso, che per cinque ore si è gonfiato sotto la pioggia battente e si è riversato nelle strade. Paura anche per il Lambro, già ai livelli di guardia. L'acqua ha allagato diversi quartieri, in particolare è stata colpita la zona di Niguarda. ...