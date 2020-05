D.lgs. 231/2001: Studio Parotelli ti accompagna verso la compliance aziendale

(Milano, 13 maggio 2020) - Milano, 13 maggio 2020 - Studio Parotelli, noto studio legale a Milano, accompagna la propria Clientela verso la compliance aziendale nell’ambito del D.lgs 231/2001.La normativa in parola ha, infatti, introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità amministrativa dipendente da reato degli enti e delle società, che fino al 2001 non era in alcun modo prevista.

Questo tipo di responsabilità è di fatto amministrativa, ma segue tutti i principi del diritto penale, dal momento che un Giudice Penale sarà chiamato a decidere della responsabilità della società all’esito di un processo penale, come previsto per le persone fisiche.

D.lgs. 231/2001 come ha cambiato la compliance aziendale

Le prescrizioni contenute nel Decreto e le attività volte a rendere compliant le società rispetto a tale normativa, sono diventate un aspetto sempre più rilevante per chi fa impresa, in considerazione delle importanti implicazioni che il D.lgs. 231 comporta.

In particolare, il Decreto disciplina la possibilità di sanzionare una società nel caso in cui venga commesso un reato presupposto, da un soggetto apicale o da un subordinato all’altrui direzione (es. dipendente), nell’interesse o a vantaggio dell’ente.

Per chiarezza, quando si parla di reato presupposto si intende uno di quei reati che il D.lgs. 231/2001 elenca al suo interno e dalla cui commissione può derivare, per l’appunto, una responsabilità anche per la società.

A titolo di esempio, ecco alcune delle principali famiglie di reato previste nel Decreto: i) reati contro la Pubblica Amministrazione, ii) delitti informatici e trattamento illecito di dati, iii) reati societari, iv) ricettazione, riciclaggio e impiago di denaro o beni di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, v) reati in ambito di salute e sicurezza sul lavoro, vi) reati ambientali vii) reati tributari, etc.

Parlando delle sanzioni in cui può incorrere la società, queste sono di natura amministrativa e sono di 4 tipologie: sanzione pecuniarie, sanzione interdittive (le più pericolose), confisca e pubblicazione della sentenza di condanna dell’ente.

Ma come è possibile evitare l’applicazione di queste gravose sanzioni? Implementando virtuosamente il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e gli adempimenti ad esso correlati, come previsto dal D.lgs. 231/2001.

Studio Parotelli e i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo

Come stabilito dall’art. 6, lettera a), del D.lgs. 231/01 che prevede l’esonero dalla responsabilità amministrativa se: “l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della fattispecie di quello verificatosi”, Studio Parotelli accompagna la società nella redazione del Modello, partendo da un’attività di risk assessment per la valutazione del rischio reato cui è esposto l’ente e predisponendo una gap analysis per segnalare all’organizzazione le proposte di adeguamento e delle azioni di miglioramento da implementare.

I Clienti potranno, inoltre, trovare supporto per l’attività di controllo sulla effettiva ed efficace adozione e funzionamento del Modello Organizzativo – richiesta dall’art. 6, lettera b del Decreto – che viene effettuata per il tramite di un Organismo di Vigilanza, nominato dalla società e dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

Studio Parotelli, grazie al proprio team di avvocati a Milano, offre la miglior assistenza legale nell’adeguamento al D.lgs. 231/01, nella redazione del Modello di Organizzazione e Controllo e documenti correlati (Codice Etico, procedure aziendali, protocolli di controllo), nonché nell’attività di controllo e vigilanza dell’Organismo di Vigilanza, collegata alla sua adozione.

Grazie alla propria esperienza e al continuo aggiornato sulle recenti normative, Studio Parotelli accompagna la tua impresa verso la compliance aziendale.

