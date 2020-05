La nuova generazione di moduli solari ad efficienza elevata di JA Solar raggiunge nuove vette nel rendimento delle celle e stabilisce il livello record di oltre 525 W

BEIJING, 11 maggio 2020 /PRNewswire/ -- JA Solar, uno dei maggiori produttori di prodotti fotovoltaici ad alte prestazioni, ha annunciato che il rendimento energetico dei moduli solari ad efficienza elevata prodotti dall'azienda e testati in condizioni standard ha raggiunto il nuovo record di oltre 525 W. Questo modulo fotovoltaico ultrapotente è stato progettato per rispondere alle esigenze e alle richiesta della clientela, desiderosa di ridurre ulteriormente il costo livellato dell'elettricità e massimizzare il valore economico del fotovoltaico per la produzione di energia rinnovabile. L'obiettivo di questa nuova serie di moduli dal rendimento inimitabile è portare a un nuovo livello per la clientela di tutto il mondo i prodotti fotovoltaici di JA Solar, già apprezzati per qualità e rapporto benefici-costi. I moduli saranno disponibili in commercio nella seconda metà del 2020.

"In JA Solar puntiamo da sempre sull'innovazione tecnologica, impegnandoci a fornire prodotti di alta qualità, piena efficienza e grande affidabilità a clienti di tutto il mondo. L'attenzione all'utenza ci ha portati a ottenere questo risultato che ci permette di ottenere il riconoscimento del settore e il plauso dei nostri preziosi clienti", ha commentato Jin Baofang, Presidente del CdA e CEO di JA Solar.

"Questo ennesimo passo in avanti segna un'altra importante tappa nel percorso intrapreso da JA Solar per garantire prestazioni superiori e ottimizzare i benefici sul lungo termine per i clienti. In futuro, continueremo a concentrarci sull'innovazione tecnologica dei nostri prodotti per sviluppare il settore fotovoltaico, affinché siano sempre di più le persone che potranno godere dei vantaggi dell'energia pulita", ha aggiunto.