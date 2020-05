UFC® e Chiliz annunciano una partnership globale

NEW YORK, 7 maggio 2020 /PRNewswire/ -- Chiliz, azienda leader nel settore blockchain applicato allo sport e UFC, la più importante organizzazione al mondo di arti marziali, hanno annunciato l'inizio di una nuova collaborazione attraverso una partnership globale.

Chiliz, avvalendosi della tecnologia blockchain, si occupa di offrire soluzioni innovative di fan engagement nelle industrie dello sport e dell'intrattenimento attraverso l'implementazione di sondaggi sull'app di Socios.com, premiando i propri utenti e creando una connessione più solida con gli atleti e le squadre del cuore.

Socios.com ha finalizzato accordi di partnership con alcuni dei Club più importanti al mondo tra cui FC Barcelona, Juventus, Paris Saint-Germain, Galatasaray, AS Roma, Independiente, oltre ai giganti dell'esports OG. Insieme ad essi, ha prodotto asset digitali chiamati Fan Token. Attraverso i Chiliz $CHZ, moneta digitale nativa dell'app Socios.com, i Fan Token possono essere acquistati e venduti nel marketplace dell'applicazione o sulla prima piattaforma al mondo pensata per lo scambio di criptovalute legate allo sport e all'intrattenimento, Chiliz.net. Possedere Fan Token, garantisce il diritto di votare nei sondaggi promossi dal Club e accedere all'opportunità di essere premiati con esperienze esclusive.

Nel breve periodo, la partnership permetterà a UFC di entrare in contatto con appassionati da tutto il mondo, creando così numerose opportunità per sviluppare il brand attraverso attività promozionali sull'app di Socios.com.

L'accordo vedrà UFC affidarsi a Chiliz per il know-how tecnologico e finanziario applicato all'industria sportiva, creando ulteriori possibilità finalizzate al consolidamento del brand e all'accrescimento delle opportunità di contatto con i tifosi attraverso soluzioni innovative.

Tutti i possessori di Fan Token così come i dententori di $CHZ, avranno l'opportunità di accedere a offerte e premi correlati a UFC, includendo biglietteria e diritti di prelazione per garantirsi la partecipazione ad eventi.

UFC ha accelerato notevolmente il processo di crescita dell'intero movimento delle arti marziali contando oggi più di 318 milioni di tifosi nel mondo. Il roster, comprende alcuni dei più grandi atleti di questo sport come Conor McGregor, Nate Diaz, Khabib Nuramagomedov, Holly Holm & Amanda Nunes.

Alexandre Dreyfus, amministratore delegato e fondatore di Chiliz & Socios.com, ha detto: "Attraverso questa partnership, UFC avrà opportunità di attrarre tifosi da alcune delle più grandi organizzazioni sportive del pianeta, avendo la possibilità di intercettare nuovi seguaci.

"L'accordo, è il primo grande esempio di come la tecnologia blockchain possa essere sfruttata per creare incredibili opportunità di ingaggio non solo per Fan Token Partners, ma anche per altre organizzazioni leader".

"Rappresenta anche un passo molto importante nella nostra evoluzione che punta a trasformarci da pionieri nell'industria del blockchain applicata al fan engagement a realtà ben consolidata nel contesto sportivo quale azienda fintech".

Nicholas Smith, Vice President global Partnership di UFC, ha aggiunto: "Chiliz e Socios.com sono leader nell'industria del blockchain applicata all'ingaggio con i tifosi e le nostre organizzazioni condividono la filosofia del voler esser primi per innovazione; siamo quindi molto eccitati di iniziare questo nuovo percorso. UFC punta costantemente a migliorare e arricchire l'esperienza dei tifosi e non vediamo l'ora di lavorare congiuntamente per raggiungere questo obiettivo".

Per ulteriori informazioni si prega di visitare il sito www.chiliz.com

About ChilizChiliz ($CHZ) è una valuta digitale pensata per lo sport e l'intrattenimento. Essa è il motore di Socios.com, la prima piattaforma al mondo sulla quale I tifosi, mediante Fan Token, hanno possibilità di acquistare, scambiare ed esercitare diritti di voto con le proprie squadre del cuore.

About UFC®UFC® è la più importante organizzazione al mondo di arti marziali miste, potendo contare su più di 318 milioni di tifosi e 80 milioni di followers sui social media. Essa produce ogni anno più di 40 eventi in diretta in alcune delle più importanti arene al mondo, distribuendo il prodotto televisivo a circa 1 miliardo di fruitori in 170 paesi.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1165041/UFC_x_Chiliz.jpg

