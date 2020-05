SKS365 inaugura i corsi di e-learning per i propri dipendenti

(Roma, 6 maggio 2020) - Siglata la partnership tra il bookmaker e la piattaforma Udemy per offrire migliaia di lezioni virtuali con cui i lavoratori potranno accrescere competenze professionali e coltivare interessi e obiettivi personali

Roma, 06 maggio 2020 – Dalla Leadership & Management allo yoga, dal Marketing al Data Science, passando per le lezioni di chitarra e i corsi di design, fino alla fotografia, al pilates e persino ai corsi per pilotare un drone. Sono alcuni dei contenuti a disposizione dei dipendenti di SKS365, uno degli operatori leader del mercato internazionale del betting e del gaming, in Italia con il brand Planetwin365.

Quasi 500 lavoratori dislocati tra Italia, Austria, Serbia e Malta, tutti operativi da remoto a causa dell’emergenza sanitaria globale da Covid-19, su cui l’azienda continua ad investire, nonostante la situazione di incertezza generale, mettendo a disposizione lezioni e corsi utili non solo all’accrescimento delle skill per l’avanzamento e la carriera professionale, ma anche per migliorare o approfondire i propri hobby e interessi personali. Più di 4.000 corsi on demand, alcuni con possibilità di conseguire una vera certificazione a seconda dell’ambito, tutti disponibili su un’unica piattaforma: Udemy, uno dei marketplace più famosi e ricchi al mondo.

“È appurato che investire in una cultura dell’apprendimento accresce il valore delle risorse umane e contribuisce a garantire la sostenibilità a lungo termine del business – ha dichiarato Milena Miosevic, HR Director di SKS365 – In SKS365 puntiamo decisamente a far nostra questa cultura. La formazione non dovrebbe essere concepita come un dovere in cima alla lista dei nostri impegni, piuttosto come un approccio alle cose, un bisogno intrinseco di crescita umana e professionale. Nel nostro percorso verso la cultura della formazione – ha proseguito Milosevic – Vogliamo offrire ai nostri dipendenti una piattaforma coinvolgente, ricca di contenuti differenti, utilizzabile sempre e dovunque e plasmata sulle esigenze di ogni persona. Abbiamo individuato in Udemy for Business il partner ideale. Il messaggio è semplice e stimolante allo stesso tempo: la formazione come supporto per il tuo percorso professionale ma anche per la tua crescita personale, il che vuol dire spaziare da nozioni di musica, graphic design alla programmazione o a elementi di leadership. Uno strumento completo che ci permetterà di esplorare migliaia di opportunità.”

Nel 2019, SKS365 aveva intrapreso un percorso di inclusione e integrazione rivolto ai dipendenti, attraverso la pubblicazione del company culture book – disponibile online e aperto a tutti gli utenti – una sorta di ‘manifesto’ aziendale con cui il management si è impegnato a valorizzare il rapporto con le risorse umane non solo a parole, ma anche in forma di bonus economici, benefit extra e misure per il bilanciamento tra lavoro e vita privata.

“Questo periodo di isolamento forzato ridefinisce le dinamiche di lavoro e interazione, rischiando di far pesare la distanza tra dipendenti e azienda – ha commentato Brian Dean, CPO e Head of Communication di SKS365 – Si tratta di una situazione inedita e improvvisa, che lascerà un segno in tutti noi e dirà molto su come è stato affrontato il rapporto con i propri lavoratori, non solo in termini di supporto tecnico e garanzia del ruolo, ma anche come presenza, stimolo e coinvolgimento. Abbiamo pensato al modo migliore per investire sulle nostre risorse, sulla loro crescita, allargando l’attenzione non solo alla loro posizione

lavorativa, ma anche alle loro attitudini e passioni. Ognuno di loro saprà trovare il suo corso preferito tra gli innumerevoli contenuti offerti da Udemy.”

L’accordo con Udemy per l’e-learning on demand va ad arricchire i programmi di formazione, aggiornamento e, soprattutto, concretizza l’impegno da sempre dichiarato a incoraggiare la coltivazione delle passioni individuali e la realizzazione personale anche lontano da pc e scrivanie.

SKS365 è uno dei principali operatori nel mercato internazionale del betting e gaming, presente anche nel mercato italiano, online e retail, per il tramite di SKS365 Malta Limited (titolare della concessione GAD15242 e delle concessioni rete fisica 72002 e 4584). Attraverso il brand Planetwin365, la società offre ai clienti elevati standard di sicurezza e un’esperienza di gioco variegata sia online, sul sito planetwin365.it, sia offline attraverso una rete retail che conta più di 1000 punti vendita Planetwin365 su tutto il territorio nazionale. Operatore con la più ampia gamma di scommesse disponibile sul mercato, un palinsesto ricco e sempre aggiornato e strumenti innovativi come i market movers, che monitorano l’andamento delle quote. E con un brand, Planetwin365, vicino ai giocatori, ma soprattutto agli amanti del calcio e agli appassionati di tutti gli sport. I clienti possono scegliere fra più di 100 tipologie di scommesse, circa 330 eventi live ogni giorno e oltre 5000 pre-match ogni settimana. L’offerta è disponibile anche tramite app mobile per iOS e Android.

Un’attenzione e una professionalità verso il pubblico che sono valsi a Planetwin365 il sigillo di qualità per il miglior servizio clienti nel settore delle scommesse sportive in Italia, conferito dall’Istituto Tedesco di Qualità e Finanza (ITQF) per la stagione 2018/2019. L’ITQF fa parte del gruppo Burda, leader europeo nelle indagini e nei sigilli di qualità, con certificazioni su prodotti e servizi in Germania, Austria, Svizzera ed Italia.

