Suning ha lanciato il primo centro al dettaglio per vivere un'esperienza smart, e per diventare un punto di riferimento per uno stile di vita smart

NANCHINO, Cina, 1 maggio 2020 /PRNewswire/ -- Il 30 aprile, il primo centro al dettaglio di Suning per vivere un'esperienza smart è stato aperto nell'area commerciale di Suning.com Plaza a Nanchino. Si tratta di un miglioramento del punto vendita di rappresentanza di Suning.com, e punta a creare un'esperienza di vita smart per i consumatori, oltre a essere un punto di test per lo sviluppo strategico al dettaglio di Suning.com. Dalla sua apertura a dicembre 1999, il punto vendita di rappresentanza di Suning.com ha raccolto più di 2 milioni di membri nell'arco di 20 anni, ed ha assistito alla trasformazione e allo sviluppo del settore al dettaglio delle apparecchiature domestiche in Cina.

Il miglioramento completo per punto vendita di rappresentanza a Nanchino è il frutto dell'integrazione dell'economia digitale con la "first-store economy" (in cui si inizia con l'apertura dei punti vendita), che consente ai consumatori di vivere un'esperienza di acquisto che coniuga modernità e digitale. Si tratta anche di una importante misura per accelerare la promozione dei consumi, ottimizzare la struttura dei consumi e migliorare la qualità dello sviluppo economico. Il nuovo punto vendita rompe le limitazioni di spazio e tempo, con la presentazione 24 ore al giorno di campioni da tutte le categorie, accelerando ulteriormente l'integrazione di tutti gli scenari, e aprendosi a linee doppie per prodotti e servizi. I consumatori potranno utilizzare lo "scaffale virtuale" sullo schermo smart per acquistare i prodotti, in modalità O2O, creando così nuove esperienze di acquisto grazie a strumenti per Internet, come applet, comunità e streaming dal vivo.

Soddisfatti non solo del punto vendita tradizionale, il punto vendita di rappresentanza migliorato si è trasformato in una piattaforma multicanale. Gli acquisti sono diventati un'opzione possibile, mentre l'esperienza dei prodotti e dello scenario sono diventati lo scopo principale dei consumatori per distinguersi dai punti vendita tradizionali.

Per migliorare l'esperienza dei consumatori, Suning ha aggiunto molti elementi tecnologici e correlati allo stile di vita. Quando i clienti entrano nel punto vendita, la loro attenzione è catturata dallo showroom di Suning. È un capolavoro che mette in luce il rinnovamento completo del punto vendita originale. Lo showroom si caratterizza per il design estremamente tecnologico e copre un'area di 400 metri quadri, e comprende 3 LED che formano uno schermo interattivo con palco a forma di L, e 3 schermi trasparenti. Si utilizza principalmente per la cerimonia di lancio dei partner di rilievo di Suning, per spettacoli di alto livello e per le attività più importanti di relazioni pubbliche. Inoltre, sono presenti anche diversi prodotti e marchi famosi in Internet, introdotti nel punto vendita di rappresentanza per soddisfare le richieste della generazione giovane e per aumentare le loro interazioni, tra cui Hygge Coffee, le apparecchiature Biu Smart Home, Dyson, Joyoung Line friends Products e una lounge per sperimentare il 5G.

Sfruttando sia la modalità online che offline in cui i consumatori selezionano e acquistano prodotti dallo scaffale virtuale, il nuovo punto vendita di rappresentanza è arrivato a totalizzare un valore lordo di mercato (GMV) di 10 milioni di RMB in soli 58 secondi e ha raggiunto il livello di 100 milioni di RMB in 13 ore. Le 5 categorie più popolari per i clienti sono stati smartphone, condizionatori d'aria, frigoriferi, creme solari e bistecche.

In occasione del 30esimo anniversario del Suning Group, la Società ora è concentrata sul miglioramento dell'efficienza e dello sviluppo digitale per soddisfare la crescente domanda di acquisti. Inoltre, il nuovo punto vendita rappresenta l'inizio della strategia smart e centrata sullo stile di vita di Suning, conquistando così una posizione leader nella trasformazione dello scenario e del digitale industriale per poter ampliare le proprie attività di rivendita al dettaglio.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1162367/New_Flag_Store_Suning_com_Plaza.jpg