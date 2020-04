LimaCorporate annuncia il successo del primo caso di protesi di spalla totale con l'utilizzo del 3D Positioner firmato Smart SPACE

SAN DANIELE DEL FRIULI, Italia, 29 aprile 2020 /PRNewswire/ -- LimaCorporate continua a fare progressi nell' iniziativa strategica che mira allo sviluppo di una piattaforma digitale per fornire ai chirurghi soluzioni innovative, che li supportino nel raggiungimento dei migliori risultati possibili per i loro pazienti, attraverso un modello economico accessibile e sostenibile. Tale progetto è reso possibile grazie all'acquisizione per obiettivi di TechMah Medical, fondata nel 2014 dal Dr. Mohamed Mahfouz, Professore di ingegneria biomedica presso l'Università del Tennessee.

Facendo seguito alla prima chirurgia SMR pianificata con il Planner Smart SPACE di spalla, realizzata a febbraio, LimaCorporate è orgogliosa di annunciare che il primo caso con l'utilizzo combinato del 3D Virtual Planner e del 3D Glenoid Positioner è stato eseguito con successo negli Stati Uniti.

Smart SPACE è la piattaforma digitale di LimaCorporate che comprende una tecnologia all'avanguardia e una ricca pipeline di applicativi volti a cambiare l'attuale panorama ortopedico. Smart SPACE è a tutti gli effetti un nuovo ambiente disegnato per offrire nuove possibilità ai chirurghi e migliorare la ripetibilità dei risultati, dando maggiore tranquillità al chirurgo. Questa soluzione all'avanguardia offre all'ortopedico feedback in tempo reale riguardo al posizionamento dell'impianto, personalizzato per ogni paziente, mantenendo al contempo la pratica chirurgica abituale e la disposizione della sala operatoria così come del paziente. Smart SPACE è sviluppato in collaborazione con TechMah Medical.

Smart SPACE è al momento in rilascio controllato negli Stati Uniti. Il sistema è inoltre stato approvato per la distribuzione anche in Europa, Australia e Nuova Zelanda. Un'ulteriore estensione del rilascio controllato è prevista per i mesi futuri.

Il primo caso con l'utilizzo combinato dl 3D Virtual Planner e del 3D Glenoid Positioner Smart SPACE è stato eseguito dal Dr. Shelden Martin all' OrthoArizona di Phoenix, AZ negli USA. Dopo il caso, in cui è stata impiantata una protesi SMR Inversa, il Dr. Martin ha dichiarato, "È stato un caso molto stimolante considerando le condizioni generali del paziente e i gravi deficit ossei." Il Dr. Martin ha aggiunto, "Il caso ha avuto uno svolgimento lineare e sono molto soddisfatto del risultato. Il 3D Virtual Planner si è rivelato un utile strumento aiutando ad avere un'idea più chiara sul modo corretto di approcciare questo paziente. È stato possibile posizionare correttamente il 3D Positioner sulla glenoide ed è risultato molto stabile. Il posizionamento del pin è stato facile e in accordo con il piano pre-operativo. Sono molto soddisfatto di questo primo caso e non vedo l'ora di usare nuovamente il Planner e 3D Positioner Smart SPACE."

Luigi Ferrari, CEO di LimaCorporate, ha aggiunto, "Il successo di questa chirurgia pianificata con il Smart SPACE Shoulder 3D Virtual Planner e realizzata con il Smart SPACE Glenoid 3D Positioner è un ulteriore pietra miliare nella storia di LimaCorporate e dimostra che ci troviamo sulla strada giusta per dare un contributo significativo alla trasformazione dell'Ortopedia."

Michael Bauer, Partner di EQT e Co-Responsabile del settore Sanità di EQT ha aggiunto: "Il livello di innovazione e novità proposte da Lima nella ricostruzione delle grandi articolazioni e delle estremità continua a stupire e Smart SPACE rappresenta un ulteriore esempio della passione aziendale nei confronti del miglioramento della vita dei pazienti e della continua sfida allo status-quo dell'ortopedia. EQT è orgogliosa di supportare Lima e continuerà ad investire nello sviluppo a lungo termine dell'Azienda."

A proposito di LimaCorporate

LimaCorporate è un'azienda globale che produce dispositivi medici in grado di offrire soluzioni Ortopediche ricostruttive e su misura a chirurghi volti a migliorare la qualità di vita dei loro pazienti. Con sede in Italia, LimaCorporate è impegnata nello sviluppo di prodotti e procedure innovative che consentono ai chirurghi di selezionare la soluzione ideale per ogni singolo paziente. La gamma di prodotti LimaCorporate comprende impianti primari o di revisione per articolazioni grandi, e soluzioni complete per le estremità, compresa la fissazione. Per ulteriori informazioni sull'azienda, si prega di visitare: limacorporate.com

A proposito di TechMah Medical

TechMah Medical è un'azienda tecnologica focalizzata nel fornire soluzioni ortopediche. Creiamo applicazioni innovative progettate per migliorare l'esperienza del paziente e del medico attraverso il processo di sostituzione delle articolazioni. Il nostro team, basato a Knoxville in Tennessee, è composto da scienziati e ingegneri orientati a migliorare la qualità e l'efficienza attraverso la customizzazione.

Limacorporate spaVia Nazionale, 5233038 Villanova di San DanieleUdine – Italyt: +39 0432 945511e.: info@limacorporate.come : stefania.antonutti@limacorporate.com (+39 366 6163444)e : elena.feresin@limacorporate.com (+39 377 529 2473)

