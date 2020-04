Il SDRPY lancia progetti nel settore sanitario e in quello dell'istruzione nelle province di Hadramawt, Al-Mahra e Socotra

HADRAMAWT, Yemen, 28 aprile 2020 /PRNewswire/ -- Domenica, il programma saudita di sviluppo e ricostruzione per lo Yemen (SDRPY) ha lanciato un progetto per sostenere il settore sanitario del Governatorato di Hadramawt, fornendo cinque ambulanze a cinque ospedali: l'Hajr Directorate Hospital, il Mukalla Directorate Hospital, l'Al Abr Directorate Hospital, il Thamud Directorate Hospital e il Seiyun Directorate Hospital. SDRPY ha inoltre posato la prima pietra per un progetto di costruzione di una scuola con 9 aule nella città di Seiyun.

Erano presenti all'inaugurazione Essam Habrish Al-Kuthairy, Vice Governatore di Hadramawt per gli Affari della Vallata e del Deserto; il Dr. Mohammed Falhoum, Direttore Generale dell'Ufficio Educazione della Vallata e del Deserto; il Rappresentante del SDRPY a Hadramawt; il Comandante delle Forze Armate in Hadramawt; il Dr. Hani Al-Amoudi, Direttore Generale dell'Ufficio Salute e Popolazione della Vallata e del Deserto; e il Dr. Anis Aideed, Presidente dell'autorità del Seiyun Hospital.

Durante la cerimonia, il Vice Governatore Al-Kuthairy ha dichiarato che in totale i progetti sono circa 16, tra la costa e la vallata, e che sono stati pensati per aiutare a rafforzare le infrastrutture e aumentare l'efficienza dei servizi in tutti i campi. Ha anche sottolineato che i restanti progetti verranno lanciati a conclusione del mese del Ramadan. Il Vice Governatore ha ringraziato il Custode delle Due Sacre Moschee, il Re Salman bin Abdulaziz, e Sua Altezza Reale il Principe Ereditario Mohammed bin Salman, e ha espresso apprezzamento per il sostegno che il SDRPY sta fornendo a Hadramawt in queste difficili circostanze.

L'Ingegnere Sadiq Bashrahil, Direttore dell'Ufficio SDRPY di Al-Mahra e Hadramawt ha spiegato che le ambulanze verranno distribuite nella vallata di Hadramawt ai distretti di Al Abr, Al-Sawm e Thamud, e che due veicoli saranno assegnati ai distretti costieri di Hadramawt. I progetti sono nati a seguito di alcune visite sul campo da parte degli specialisti del SDRPY al governatorato e di diversi incontri con le autorità locali e i dirigenti di numerosi organi esecutivi, durante i quali sono state discusse le necessità di servizi e di sviluppo di Hadramawt.

Nell'ambito del sostegno al settore dell'istruzione del SDRPY, giovedì il SDRPY ha lanciato dei progetti per rifornire 32 scuole presenti nei Governatorati di Al-Mahra e Socotra, che accolgono in entrambe le province più di 8.000 studenti l'anno.

L'Ufficio Istruzione a Socotra ha inaugurato, alla presenza del Govenatore di Socotra, Ramzi Mahrous, del Comandante delle Forze della Coalizione Saudita, il Generale Brigadiere Abdul Rahman bin Salman Al Hajji, e del Direttore Generale dell'Ufficio Istruzione Ahmed Ibrahim Al-Thaqali, un progetto che fornirà nuovi arredi a 27 scuole della provincia, rispondendo così alle loro esigenze di posti a sedere e scrivanie e a beneficio di circa 4.000 studenti del governatorato. Mahrous ha sottolineato altri progetti educativi che considera prioritari e sui quali il SDRPY è impegnato nel governatorato, tra cui la costruzione di 4 scuole e la fornitura da parte dell'Ufficio Istruzione di libri di testo.

"Questo non è il primo progetto che lanciamo con il programma saudita di sviluppo e ricostruzione per lo Yemen, e, se Dio vuole, non sarà neanche l'ultimo," ha dichiarato. "Siamo felici di ricevere il sostegno del programma nel settore dell'istruzione, poiché questo è uno dei settori che soffre nel governatorato a seguito delle attuali circostanze nello Yemen."

Mahrous ha indicato che presto saranno lanciati altri progetti, e che le autorità locali di Socotra aiuteranno gli specialisti del SDRPY a superare gli ostacoli che potrebbero incontrare nella provincia. Ha ringraziato il Custode delle Due Sacre Moschee, il Re Salman bin Abdulaziz, e Sua Altezza Reale il Principe Ereditario Mohammed bin Salman, e l'Ambasciatore, Supervisore Generale del SDRPY Mohammed bin Saeed Al Jaber.

Nel Governatorato di Al-Mahra, il lavoro comprende la distribuzione di arredi nelle aule, banchi e attrezzature scolastiche, e una risposta alle richieste di banchi e sedie, laboratori e lavagne per ogni classe e la fornitura agli insegnanti e agli amministratori di uffici, scaffali e tavoli da riunione in 5 strutture educative, ad Al-Masilah, Al-Ghaydah, Hawf e Sayhut. Le scuole arredate dal SDRPY a Al-Mahra verranno frequentate da circa 4.000 beneficiari.

I progetti nel settore dell'istruzione in Yemen del SDRPY includono la costruzione di scuole che abbiano strutture come terreni da gioco, laboratori e piazze a sostegno delle attività extracurriculari, in modo da garantire agli studenti e alle studentesse di acquisire conoscenze e abilità ad alti livelli, dando loro la possibilità di perseguire carriere gratificanti.

Il SDRPY sostiene i governatorati dello Yemen in settori essenziali e fondamentali, tra cui: la sanità; l'istruzione, l'elettricità e l'energia, l'agricoltura e la pesca, l'acqua, le strade, i porti e gli aeroporti, e gli enti governativi. Il programma opera anche nel campo dell'igiene e della tutela dell'ambiente.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1160208/SDRPY_provides_ambulances_to_hospitals.jpg Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1160209/SDRPY_new_school.jpg