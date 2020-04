AllForFood, i top brand delle attrezzature ristorazione a portata di mouse

(Milano 28 Aprile 2020) - Milano, 28 Aprile 2020. Uno shop digitale che nei suoi scaffali dispone di più di 40mila articoli, una selezione espressione dei top brand nell’ambito delle attrezzature da ristorazione. www.allforfood.comè l’e-commerce pensato per dare una risposta, concreta e conveniente, a ogni esigenza dei professionisti che operano nel campo della ristorazione. Oltre a un’offerta tanto completa, composta per il 98% da prodotti Made in Italy, garantisce l’autorevolezza di chi è attivo nel settore dal 2007, trasporti assicurati e tanti altri vantaggi. Ecco quali.

L’acquisto di arredi attrezzatura per la ristorazione Made in Italy

Grazie alla qualità dell’esperienza d’acquisto, certificata come “Eccellente” da eKomi, AllForFood ha conseguito la leadership nella vendita di attrezzature da ristorazione e macchine alimentari. Passando in rassegna la sua proposta c’è tutto quello che serve: dagli armadi frigoagli abbattitori di temperatura. A questi si aggiungono tavoli refrigerati, cucine professionali, espositori, arredi da esterni, banchi pizza.

La stragrande maggioranza della proposta è Made in Italy, con migliaia di prodotti disponibili in pronta consegna. Il catalogo non si caratterizza solo per completezza e competitività delle offerte, ma anche per i brand. Sono presenti i migliori del mercato, tra cui Fimar, Forcar, Enofrigo, Tecfrigo, Lainox, Isa, Cof , Bras, IFI, Casta cucine , Omniwash, Desco,

E quanti sono alla ricerca delle occasioni più convenienti, non devono perdersi la sezione “Promozioni”. È qui che si trova una raccolta di articoli presentati, solo per alcuni periodi, a condizioni super-competitive.

Attrezzatura cucina con AllForFood: le opportunità del noleggio Grenke

Non sempre l’acquisto è considerato, nella prospettiva di chi gestisce un’attività, come la soluzione più conveniente. Anche in questo caso AllForFood mette a disposizione dei suoi clienti una risposta pratica ed efficace: il noleggio operativo di Grenke.

Cosa offre? Permette di ricevere immediatamente le attrezzature necessarie per la propria attività, contraddistinte da eccellenti performance tecniche. Non c’è bisogno di affrontare rilevanti investimenti. Passa tutto da canoni costanti, completamente deducibili.

A ciò vanno ad aggiungersi ulteriori benefici, come la semplicità nelle procedure di richiesta e l’approvazione che viene comunicata in appena 24-48 ore.

Eccellente customer care, spedizioni assicurate e pagamenti senza rischi

AllForFood ha conquistato la fiducia dei professionisti anche per il valore della sua assistenza, che segue il cliente dal primo contatto alla fase post-vendita. Nonché per l’attenzione riposta nella spedizione. L’e-commerce ricorre solo a preparati partner logistici e prevede una copertura assicurativa.

Le spedizioni non si limitano al territorio nazionale, ma avvengono in un quadro globale. L’acquirente ha a disposizione anche strumenti di pagamento completamente sicuri e in grado di far fronte alle diverse esigenze. Tra questi figurano: carta di credito, PayPal, bonifico bancario e saldo in contrassegno.

