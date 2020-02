Dario Silvestri a New York, con il suo Libro Il Potere del Cambiamento

(Milano, 21 febbraio 2020) - Milano, 21 febbraio 2020 - È partita la nuova operazione statunitense di Dario Silvestri, il famoso performance coach e imprenditore. Dopo il grande successo italiano del libro Il potere del cambiamento, manuale che insegna al lettore come capire, affrontare e ottenere il cambiamento nella propria vita personale, nel lavoro e nel campo dello sport e che è diventato best seller a tempo di record dopo la sua uscita nello scorso aprile, si sta preparando al lancio del libro in lingua inglese che arriverà quindi negli Stati Uniti, Regno Unito, Canada e in Asia durante il prossimo periodo.

Dario Silvestri è conosciuto per il suo lavoro con i più famosi top player del campionato italiano di serie A, della Premier League inglese e per la gestione di situazioni di grande importanza nell’ambiente aziendale in cui lavora a stretto contatto con i più rilevanti CEO nazionali e internazionali.

Dario Silvestri ha da poco iniziato il proprio tour internazionale, che prende luogo dopo molti eventi che hanno radunato migliaia di persone in Italia e che sono diventati una vera e propria community in rapidissima crescita. La prima tappa è stata la città di New York, dove Dario Silvestri ha preso parte a diversi eventi tra i quali la presentazione del suo libro “Il Potere del Cambiamento”.

Al centro della manifestazione che si è tenuta sabato 15 febbraio, presso lo splendido contesto newyorkese del Millennium Hotel di Times Square, è stata l’intervista, davanti al numeroso pubblico, della celebre giornalista Maria Luisa Rossi Hawkins, corrispondente simbolo dell’informazione nel paese a stelle e strisce e dello speciale contributo di un altro giornalista di profonda esperienza e capacità come Luca Ferrua, capo redattore di La Stampa.

Nel dialogo tra i giornalisti e Dario Silvestri sono stati trattati i numerosi aspetti relativi alle opportunità legate al cambiamento e come riuscire a definire e raggiungere i propri obiettivi facendoli diventare concreti risultati, a dispetto di quelle condizioni e ostacoli che spesso si presentano sul nostro percorso. Tra i molti argomenti trattati non sono mancati interessanti spunti individuati da Maria Luisa Rossi Hawkins nelle puntate del podcast di Dario Silvestri che prende il nome dal libro, Il Potere del Cambiamento, e che è uno dei più ascoltati di italia nel campo dell’economia e crescita personale.

Un apporto che ha arricchito ancora maggiormente la serata è stato quello ricevuto dalla presenza tra il pubblico dei ragazzi che hanno partecipato a New York al Master “Made In By Italy - Business and Communication” ideato e promosso da Learn Italy Usa.

L’evento ha visto la sua chiusura con il grande entusiasmo di tutti i partecipanti e la condivisione delle prossime tappe del tour che vedranno Dario Silvestri nuovamente in Europa, Regno Unito e dal mese di Maggio, nuovamente negli Stati Uniti, con un evento a Los Angeles e poi a New York per qualcosa che ci attendiamo veramente speciale.

Per informazioni:

www.dariosilvestri.com