Porsche Consulting: tre nuovi uffici e un laboratorio di innovazione

(Stoccarda, 18 febbraio 2020) - La società di consulenza strategica di Stoccarda aumenta i ricavi del 17,4 percento e apre tre nuovi uffici

Stoccarda .Porsche Consulting ha chiuso il 2019 con 203,1 milioni di euro di ricavi, che rappresenta un tasso di crescita anno su anno del 17,4 per cento e un nuovo record nei suoi 25 anni di storia. La società di consulenza ha ampliato la propria presenza globale con uffici in Germania, Italia, Stati Uniti, Brasile e Cina, che attualmente impiegano 670 professionisti.

Porsche Consulting pianifica per il futuro una significativa espansione nell’area strategia e innovazione. Il Porsche Consulting Berlin Innovation Lab, aperto di recente, offrirà uno speciale ambiente di sviluppo e contaminazione per tali progetti. Il “Lab” utilizza una tecnologia all'avanguardia per creare innovativi modelli di business e nuovi concetti di prodotti e servizi in un periodo di tempo molto breve.

«Ciò che conta ora sono la potenza e la velocità delle innovazioni. Nel nostro laboratorio di Berlino dimostriamo ai nostri clienti nuovi approcci al lavoro che li renderanno più veloci nel trovare e attuare le idee migliori», afferma Eberhard Weiblen, CEO di Porsche Consulting.

La società continuerà inoltre ad espandere la propria presenza geografica. Dal 1° gennaio, Porsche Consulting ha aperto la filiale francese con sede a Parigi. L’ufficio è guidato da Benoit Romac, che porta con sé oltre 20 anni di esperienza in consulenza operativa e strategica. Inoltre, il nuovo ufficio di Pechino rafforza la presenza di Porsche Consulting in Cina e un ufficio a Francoforte sul Meno, situato nell’edificio “Squaire” dell'aeroporto, aprirà questo aprile.

Porsche Consulting GmbH è una società tedesca leader nella consulenza operativa e strategica, consociata del produttore di auto sportive Dr. Ing. H.C. F. Porsche AG di Stoccarda. Seguendo il principio di "visione strategica. implementazione intelligente", i suoi consulenti supportano i leader del settore in temi di strategia, innovazione, miglioramento delle prestazioni e sostenibilità. La rete globale di 12uffici di Porsche Consulting serve clienti nei settori della mobilità, dei beni industriali, dei beni di consumo e dei servizi finanziari.

