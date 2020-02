La divisione Secure Power di Schneider Electric celebra un anno di successi

(Stezzano 18 Febbraio 2020) - •La divisione Secure Power nel 2019 ha ottenuto più di 20 riconoscimenti per leadership, soluzioni e programmi

•I riconoscimenti sono stati assegnati da analisti del settore, riviste commerciali e dirigenti

•La divisione fornisce soluzioni di alimentazione e raffreddamento per data center, IT distribuito e applicazioni non IT

Stezzano (BG), 17 febbraio 2020 – Schneider Electric, leader nella trasformazione digitale della gestione dell'energia e dell'automazione, ha annunciato che la sua divisione Secure Power nel 2019 ha ricevuto più di 20 riconoscimenti per leadership, offerte e programmi all’avanguardia nei data center e nelle IIoT (Industrial IoT). Oltre ai premi, numerosi media, analisti e organizzazioni del settore, hanno inserito Secure Power in prestigiose classifiche. Di recente inoltre Schneider Electric ha ottenuto lo status di Champion nell’EMEA Channel Leadership Matrix 2019 di Canalys.

"Il riconoscimento che abbiamo ricevuto nell'ultimo anno conferma la nostra posizione di leader del settore e le nostre responsabilità nei confronti di clienti, dipendenti e ambiente”, ha affermato Pankaj Sharma VP Esecutivo della divisione Secure Power di Schneider Electric. "Ci impegniamo a fornire ai nostri clienti soluzioni innovative di gestione dell'energia che consentano a tutto il mondo elettrico e digitale di avere energia ovunque e per tutti. Questi premi dimostrano il successo dei nostri sforzi per raggiungere questa missione."

Innovazione nutrita dalla diversità e dall'inclusione

Nel 2019 alcuni Executive di Secure Power hanno ricevuto un riconoscimento significativo per la loro leadership e per la loro influenza nel settore. L'innovazione e l'impegno di Schneider Electric per la Diversity sono stati due temi che hanno contraddistinto l'azienda e portato a numerosi premi, tra cui:

•Kevin Brown, VP Senior EcoStruxure Solutions e Chief Marketing Officer, è stato nominato “IoT World CxO of the Year” nella categoria Solution Provider. IoT World ha onorato Brown per la sua capacità di guidare l'innovazione e abbracciare la disruption nel settore IT. "La nostra mentalità è piuttosto semplice: mettiamo le esigenze dei nostri clienti in primo piano e ci concentriamo sull'aiutarli a raggiungere i loro obiettivi", ha detto Brown. "Nella mia esperienza, un team diversificato offre un vantaggio competitivo migliorando la nostra comprensione dei nostri clienti e delle loro esigenze."

•Steven Carlini, VP per l'innovazione e i Data Center, è stato inserito nella Data Economy Future 100 Listdelle personalità più importanti da tenere d'occhio nel prossimo decennio e che potrebbero influenzare molto il mercato globale di Data Center e Cloud.

•Ivonne Valdes, VP Global Strategic Accounts, è stata riconosciuta come Infrastructure Masons 2019 Diversity and Inclusion Champion. Questo premio celebra i leader del settore che hanno avuto un impatto significativo per le donne e per i gruppi sottorappresentati, per attrarre nuovi talenti nel settore delle infrastrutture digitali. Valdes è stata anche nominata nella HITEC Top 100 per il nono anno consecutivo.

•Sette Executive Secure Power sono state inserite tra le donne CRN 2019 Women of the Channel Award per la loro esperienza e visione di canale, per ispirare le nuove generazioni a intraprendere una carriera nei settori tecnologici.

•HITEC Top 100– L’Hispanic Information Technology Executive Council ha nominato tre dirigenti Secure Power tra i primi 100 nella lista dei più influenti e noti professionisti ispanici nel settore della tecnologia.

Le soluzioni Edge Computing di Schneider Electric premiate per innovazione e design

La divisione Secure Power ha una solida esperienza nel settore delle soluzioni Data Center ed Edge Computingper i quali nel 2019 ha ricevuto i seguenti riconoscimenti:

•EcoStruxure IT Expert, la prima soluzione di gestione dell'infrastruttura di data center (DCIM) di nuova generazione basata sul cloud, ha ricevuto numerosi riconoscimenti tra cui: Network Computing Awards 2019 - IT Optimization Product of the Year; DCS Awards 2019 - Data Center ICT Management Innovation of the Year; 2019 SDC Awards - AI / Machine Learning Innovation of the Year.

•EcoStruxure Pod Data Centerha vinto il Data Center Design and Build Product of the Year all’Electrical Review Awards 2019. Il premio riconosce Schneider Electric per l'innovazione nel mercato delle infrastrutture dei data center e come soluzione migliore del settore.

I programmi massimizzano il successo per i partner del canale IT

La divisione Secure Power racchiude al suo interno il marchio leader a livello mondiale per l'infrastruttura fisica IT integrata, APC by Schneider Electric. La rete di partner globali APC comprende oltre 150.000 IT Solution Provider. Per aumentare il numero dei Partner, l'azienda sviluppa e migliora continuamente i suoi programmi di Partnership, creando opportunità di crescita professionale e offrendo corsi di aggiornamento per offrire al Cliente finale il miglior servizio possibile. Nel 2019, i programmi di canale Schneider Electric hanno ricevuto il riconoscimento di best-in-class, tra cui:

•Per il decimo anno consecutivo, CRN ha valutato con 5 stelle il Programma di formazione del Canale Elettrico di APC by Schneider valutando positivamente anche le risorse finanziarie e l’assistenza marketing.

•A dicembre 2019 APC by Schneider Electric è stata nominata “Champion” nella Channel Leadership Matrix di Canalys. L'onore riconosce l'investimento di Secure Power nel Programma Partner di canale EMEA per favorire la semplicità e la facilità di creare business. Il premio riconosce inoltre le peculiarità del programma di stabilire le priorità di investimento nella redditività dei partner e nei modelli di business dimostrando l'impegno a mantenere e o ad aumentare la quota di entrate generate attraverso i Partner.

