Moby, Tirrenia ed escursi.com –Tutte le più belle, emozionanti ed esclusive escursioni in Sardegna scontate per i viaggiatoridelle Ccompagnie del Gruppo Onorato

(Milano 12 febbraio 2020) - Milano, 12 febbraio 2020 - Con Moby e Tirrenia, sempre, la vacanza in Sardegna inizia dal viaggio.

Ma, grazie alla partnership con Escursi.com, il portale specializzato nel mondo delle esperienze turistiche sull’Isola, con un booking istantaneo per prenotare in anticipo le vacanze dei propri sogni, inizia anche prima.

Le Compagnie del Gruppo Onorato Armatori, infatti, confermano e rafforzano anche quest’anno la collaborazione con Escursi.com, riservando ai propri clienti che prenotano le escursioni sul portale specializzato uno sconto particolare, per cui sarà sufficiente inserire un codice legato al proprio biglietto sulla nave.

La proposta di Escursi.com – che i clienti di Moby e Tirrenia hanno la possibilità di visionare e prenotare direttamente – copre praticamente tutte le tipologie ricercate dai turisti che scelgono la Sardegna per le loro vacanze, da chi vuole divertirsi a chi vuole rilassarsi, da chi ama il mare a chi è appassionato delle bellezze dell’entroterra, da chi vuole studiare la storia dell’isola ai più golosi appassionati dei prodotti tipici sardi.

Nata nel 2016 dall'idea di giovani sardi che hanno deciso di lavorare in Sardegna e per la Sardegna, Escursi.com è cresciuta di anno in anno sino ad attestarsi come un punto di riferimento nel mondo delle esperienze nell’Isola.

E proprio la diversificazione delle esperienze e delle opportunità è il punto di forza che ha costituito il segreto del successo di Escursi.com: la possibilità di prenotare con largo anticipo, nel momento in cui si programma la vacanza, ma anche immediatamente a ridosso dell’escursione.

Da Olbia a Cagliari, dall’isola della Maddalena all’isola di Carloforte, passando per le zone più selvagge dell’isola, Escursi.com ha proposte per tutti i gusti e quest’anno ha ulteriormente aumentato il numero delle proposte, studiando anche quelle più gradite fra tutti i passeggeri delle navi di Moby e Tirrenia.

Lo scorso anno, ad esempio, a registrare il maggior numero di adesioni sono state le escursioni in catamarano nell’Arcipelago di La Maddalena, il tour in fuoristrada nel Parco Nazionale dell’Asinara, i percorsi di trekking nel Supramonte e i tour cittadini nella città di Cagliari. Ma non sono mancati i fans delle giornate da pastore, di quelle in fattoria o anche di “una giornata da nuragico”.

Le regole di ingaggio sono semplicissime: andare su sito Escursi.com, e scegliere la propria esperienza fra quelle proposte, illustrate con descrizioni, foto e video.

Soprattutto, per i clienti di Moby e Tirrenia basta digitare il proprio codice sconto per rendere ancor più ricca e piacevole la propria vacanza in Sardegna.

E anche la partnership con Escursi.com testimonia per l’ennesima volta l’attenzione di Moby e Tirrenia ai propri passeggeri e alla Sardegna, con il turismo e la sua destagionalizzazione come obiettivo ulteriore. Perché la valorizzazione dei territori raggiunti dalle sue navi è un altro valore aggiunto, l’ennesimo, delle Compagnie del Gruppo Onorato Armatori.

Moby, Tirrenia-CIN e Toremar sono Compagnie del gruppo Onorato Armatori, da cinque generazioni sul mare e leader del trasporto marittimo passeggeri e merci. Primo al mondo per numero di letti e primo in Europa per capacità passeggeri, il gruppo occupa oltre 5.800 addetti. Con le tre compagnie, il gruppo Onorato collega Sardegna, Sicilia, Corsica, Malta, Arcipelago Toscano e le isole Tremiti con 48 navi, con circa 41.000 partenze per 33 porti nel 2018. Attraverso Moby Spl, il Gruppo opera nel Mar Baltico offrendo un servizio di crociere tra i porti di San Pietroburgo Helsinki, Stoccolma e Tallinn. I Fast Cruise Ferries del gruppo sono tra i primi al mondo per qualità: Moby è stata insignita per il quarto anno consecutivo del Sigillo di Qualità “Nr.1 oro” 2018/2019 dell’Istituto tedesco Qualità e Finanza per la qualità del servizio offerto, della prestigiosa Green Star sulle due navi ammiraglie ed è stata eletta dai passeggeri migliore compagnia di traghetti all’Italia Travel Awards 2017. Al Gruppo Onorato fa capo anche una flotta di 17 rimorchiatori di ultima generazione che forniscono in nove porti italiani servizi quali assistenza alle manovre delle navi in porto e attività di salvataggio. Attraverso la controllata CPS srl, Tirrenia-CIN opera nel porto di Catania come impresa di imbarco e sbarco rotabili. Nel Porto di Livorno, inoltre, Moby controlla l’Agenzia Marittima Renzo Conti Srl e il Terminal ro/ro LTM autostrade del Mare Srl.

