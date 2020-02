Sorprese romantiche: le esperienze regalo di coppia su Liveinup

(Roma, 10 febbraio 2020) - Roma, 10 febbraio 2020. A volte è opportuno uscire fuori dagli schemi, soprattutto quando si vuole sorprendere il proprio partner con un regalo davvero originale, un modo per valorizzare il proprio amore e fissare per sempre nella memoria un momento speciale. Per farlo è possibile affidarsi alla piattaforma Liveinup, un portale specializzato nelle esperienze regalo, dove trovare tantissime proposte con cui rendere indimenticabile un’occasione particolare.

Le esperienze più originali da regalare alla propria dolce metà

Per celebrare l’amore di una coppia non esiste nulla di meglio di un regalo esperienziale, un’opzione veramente accattivante per esprimere i propri sentimenti in maniera innovativa. Per i più avventurosi le soluzioni sono diverse: come idea regalo per il partner si può scegliere ad esempio un lancio a due con il paracadute, oppure un volo con il parapendio o con il deltaplano per ammirare la bellezza unica del paesaggio visto dall’alto.

Tra le esperienze di volo, è possibile anche optare per un più tranquillo giro in mongolfiera, altrimenti c’è sempre il più classico volo in elicottero, per sentirsi come in un film d'azione.

Se l’adrenalina non è ben vista si può propendere per una romantica gitain barca, trascorrendo la giornata a bordo di un motoscafo privato con uno skipper professionista, oppure su una barca a vela per gustarsi un clima più intimo e riservato.

Particolarmente in voga per le coppie più sportive sono le esperienze acquatiche, per vivere emozioni intense facendo rafting, canyoning o una discesa in hydrospeed. Se l’acqua non è l’ambiente ideale, si può optare per la neve, regalando alla propria dolce metà una corsa in slitta, nella versione con i cani o motorizzata, altrimenti ci sono le escursioni in mountain bike sulla neve con pranzo incluso.

Le opportunità non mancano quando si vuole regalare un’esperienza indimenticabile alla persona che si ama, infatti per i meno avventurosi ci sono tantissime alternative ugualmente emozionanti e suggestive. Ad esempio si può acquistare un soggiorno relax, per trascorrere la giornata tra passeggiate in mezzo al verde, rilassanti trattamenti di benessere e degustazioni di prodotti tipici in romantici ristoranti.

Liveinup: le migliori esperienze regalo per le coppie online

La piattaforma digitale Liveinup mette a disposizione proposte accuratamente selezionate, fornite da una serie di partner certificati e affidabili, in grado di garantire un servizio di alta qualità, sicuro ed efficiente, per evitare qualsiasi preoccupazione.

Sul portale è possibile trovare facilmente l’opzione più adatta alle proprie esigenze, con schede dettagliate sull’attività offerta, la location e i servizi inclusi nel pacchetto. Dopodiché, è possibile acquistare il regalo online, usufruendo di servizi esclusivi come il cambio gratuito, il supporto clienti 24/7 e un sistema di pagamento sicuro, protetto da avanzati protocolli antifrode. Inoltre, ogni regalo comprato su Liveinup ha una validità di 12 mesi, perciò si può prenotare con calma scegliendo la data più comoda.

Una volta acquistato il pacchetto, si riceve immediatamente un’email al proprio indirizzo di posta elettronica, con all’interno il voucher in formato elettronico da regalare al proprio partner al momento giusto, per ottimizzare al massimo l’effetto sorpresa e personalizzare la consegna. In alternativa, è possibile richiedere l’invio direttamente al fortunato destinatario dell’esperienza regalo, utilizzando l’opzione “Regala questo Voucher” e inserendo una dedica d’amore speciale.

Se non si riesce a scegliere l’attività giusta non bisogna desistere, infatti Liveinup propone anche la possibilità di acquistare dei buoni regalo, per lasciare alla propria dolce metà la libertà di selezionare l’esperienza che preferisce, oppure decidere insieme di comune accordo. La piattaforma si avvale soltanto della collaborazione di aziende certificate, istruttori professionisti e imprese in possesso dei requisiti necessari per offrire attività in completa sicurezza, garantendo ai propri clienti il migliore rapporto qualità-prezzo possibile.

Quanto costa vivere un’esperienza unica con il proprio partner

Non è raro spendere molti soldi per un regalo banale, con il rischio che il diretto interessato non gradisca la scelta o non valorizzi lo sforzo fatto per acquistare un prodotto di valore. Al contrario con i regali esperienziali è possibile andare sul sicuro, poiché difficilmente sono un’opzione che lascia indifferenti, mentre al contrario coinvolgono, stupiscono e causano una forte reazione nella persona che riceve questo dono.

Su liveinup.it si possono trovare idee regalo per ogni fascia di prezzo, dalle attività più economiche alla portata di tutti, fino alle esperienze più esclusive per chi cerca qualcosa di elaborato e unico. Grazie a speciali accordi con le aziende partner, la piattaforma è in grado di offrire il miglior prezzo verificato, per acquistare senza indugi al costo più basso, beneficiando di offerte e promozioni frequenti con cui vivere un’emozione di coppia unica senza spendere una fortuna.

