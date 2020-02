Sex Toys e San Valentino: ecco i trend per il 2020

(Roma 10 febbraio 2020) - L’azienda Pepemio, leader italiana per la vendita online di articoli dedicati al benessere sessuale, ci indica le tendenze di mercato per il San Valentino 2020.

Roma, 20 febbraio 2020- Il San Valentino, come altre ricorrenze spalmate durante l’anno, diventa occasione di scambio di doni, dai più tradizionali fino a quelli di nicchia.

Per il mercato dei Sex Toys, che negli ultimi anni ha registrato un incremento esponenziale rispetto ad altri settori, si prospetta un febbraio all’insegna dei grandi numeri.

Pepemio ci fornisce i dati relativi ai prodotti che hanno registrato un picco di vendite nell’ultimo trimestre del 2019 e che sono in linea con gli inizi di questo 2020.

L’azienda è in grado quindi di indicarci il trend di vendite per questo febbraio e di conseguenza quali saranno i gadget più richiesti per questo San Valentino.

Le linee che destano maggior interesse tra gli utenti sono svariate, sia per tipologia che per fascia di prezzo ma anche in questo sembra che a pagare maggiormente sia la qualità. Infatti l’azienda ci tiene a sottolineare quanto l’utente medio sia diventato esigente rispetto a caratteristiche prima sottovalutate, una su tutte la provenienza dei prodotti. Oggi il made in Italy anche in questo settore è diventato un tratto differenziante tra le aziende che operano nel mercato dei Sex Toys.

Tra i prodotti più venduti sicuramente troviamo i massaggiatori per donne e tra essi quelli che stanno andando a ruba sul sito di Pepemio sono quelli della linea Candy Pie.

A destare particolare interesse tra i frequentatori dell’e-commerce sono anche gli ovetti vibranti. Linee sinuose, design accattivante e la possibilità di essere azionati a distanza, rendono questi prodotti molto richiesti soprattutto dal target femminile. Il Chris di Leten, tra gli ovetti vibranti, risulta al momento essere il prodotto più cercato tra i visitatori della piattaforma.

Gli stimolatori a suzione invece, che hanno una storia relativamente recente rispetto ad altri prodotti destinati al benessere sessuale, si stanno facendo spazio nel mercato in maniera rilevante. Il Pink Obsessiondella linea Toyz4lovers è tra i prodotti più venduti sul portale e in continua produzione viste le altissime richieste.

Tra i prodotti più venduti troviamo anche il classico vibratore. Le donne però amano quelli di DESIGN. Li scelgono infatti per il colore e per la sensazione al tatto. I nuovi materiali in silicone medicale sono i preferiti dai frequentatori della piattaforme ecommerce.

Ad alcuni potrà sembrare strano, ma tra i prodotti più ricercati ci sono anche differenti tipologie di Strap-on.

Un love toy che acquistano solo le persone che sono a un livello un po’ più avanzato, ma che può sorprendere le coppie ed essere molto divertente per scambiarsi i ruoli e per praticare il Pegging.

Come afferma il CEO di Pepemio Simone Bonura: “É importante essere in linea con le ultime tendenze di mercato in modo tale che i nostri clienti, aprendo il sito, riescano sempre a trovare le ultime novità in termini di tecnologia, design e divertimento.”

Contatti

Sito web: https://www.pepemio.com

Pepemio: Tel. +39 3928051978

Email: ufficiostampa@pepemio.com