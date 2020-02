Musica

Festival di Sanremo, Leo Gassmann vince la categoria nuove proposte con "Vai bene così". Il video

Leo Gassmann vince la categoria Nuove proposte del Festival di Sanremo 2020 con la canzone "Vai bene così". E' questo il primo verdetto della 70esima edizione del festival della musica italiana. Il figlio dell'attore Alessandro Gassmann - che aveva conquistato il Festival con "Vai bene così" a Sanremo Giovani - in semifinale, aveva superato Fasma (in gara con "Per sentirmi vivo") per un soffio, ...