Revinate Launches Hotel Industry's First Guest Data Platform For Hotels and Property Groups of All Sizes

Regionali, la Calabria al centro-destra con Jole Santelli

Reggio Calabria, 27 gen. (askanews) - Un trionfo del centro-destra alle regionali in Calabria. La candidata azzurra Jole Santelli ha vinto le elezioni con circa il 56 per cento delle preferenze. Il candidato del Partito Democratico Pippo Callipo si è fermato al 30%. Grande festa per la pasionaria molto vicina a Silvio Berlusconi che in queste immagini di Calabria News ha ballato la tarantella per ...