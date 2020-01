Schneider Electric risolve le sfide dell’Edge Computing con il nuovo Micro Data Center EcoStruxure™ 6U a profilo sottile con montaggio anche a parete

(Stezzano (Bg) 23 gennaio 2020) - • Il primo Micro Data Center EcoStruxure ™ sul mercato: compatto, che ingombra il 60% in meno e che consente il montaggio di server edge e computer industriali

• Con il nuovo EcoStruxure™ IT Expert Device Security Vulnerability Assessment migliora anche la sicurezza informatica

• EcoStruxure™ continua la sua evoluzione con una serie di soluzioni semplificate e complete dal Data Center all’Edge periferico

Stezzano (BG), 23 gennaio 2020 – Schneider Electric, leader nella trasformazione digitale della gestione dell'energia e dell'automazione, ha annunciato di aver semplificato e adeguato le sue soluzioni di data centerper il nuovo mondo IT ibrido e distribuito con l'introduzione delle soluzioni EcoStruxure™ Data Center.

L'ultima evoluzione dei sistemi integrati di Schneider Electric, EcoStruxure™ Data Center, uniscono e semplificano alimentazione, raffreddamento, rack e gestione, per supportare l'implementazione di reti IT distribuite in tutti gli ambienti, dalle applicazioni di piccole dimensioni ai data center multi-cloud. Schneider Electric introduce sul mercato il primo Micro Data Center EcoStruxure TM unico nel suo genere in un modello da 6U con montaggio anche a parete, progettato per supportare server edge e computer industriali in armadi di dimensioni ridotte per massimizzare lo spazio.

Sono quattro le soluzioni veloci da installare, flessibili, facili da gestire e configurare, altamente sicure e che utilizzano la più recente tecnologia di gestione:

•EcoStruxure™ Micro Data Center: S-Series; C-Series; R-Series

Contenitore in singolo armadio rack, comprende monitoraggio e gestione remoti, servizi, sicurezza fisica, UPS, distribuzione dell'alimentazione e dispositivi di raffreddamento per la progettazione rapida, semplice e personalizzabile di soluzioni di edge computing in molteplici ambienti

• EcoStruxure™ Row Data Center: S-Series; C-Series; R-Series

Le soluzioni pre-ingegnerizzate e realizzate in fila per aggiornare l'infrastruttura, sono completamente configurabili e scalabili. Comprendono rack, sistemi di alimentazione, raffreddamento, monitoraggio, e riducono il tempo e la complessità di progettazione e installazione, adattandosi anche ad ambienti diversi

• EcoStruxure ™Pod Data Center: Pod

Sistemi innovativi di isole Pod (point of delivery), offrono un’ infrastruttura rack-ready per semplificare la progettazione e l’integrazione con una grande varietà di soluzioni di raffreddamento e alimentazione ottenendo la riduzione fino al 15% dei costi CapEx

• EcoStruxure™ Modular Data Center: All-in-One; IT Hall; Power

Soluzioni pre assemblate e pre testate fornite in Data Center all-in-one che offrono un'implementazione flessibile con prestazioni prevedibili e la possibilità di modellare rapidamente la capacità in base alle esigenze.

Micro Data Center EcoStruxure™ da 6U con montaggio anche a parete affronta e risolve le nuove sfide dell’Edge Computing

Per soddisfare le esigenze di un mondo sempre più connesso, le aziende di ogni dimensione sono coinvolte in una vera e propria trasformazione digitale. Un prima conseguenza è che i sistemi IT debbano essere posizionati sempre più vicino al luogo in cui i dati vengono creati ed elaborati, una soluzione completamente nuova chiamata edge computing. L’edge computing pone nuove sfide di sicurezza informatica e fisica, prevedendo sistemi distribuiti in cui non c’è un diretto presidio del personale IT.

Micro Data Center EcoStruxure™ da 6U con montaggio anche a paretedi Schneider Electric è progettato per poter essere inserito in piccoli spazi in cui garantire la resilienza. Consente a server edge, e ad apparecchiature di rete e UPS di essere montati in modo sicuro anche su una parete, avendo bisogno di uno spazio ridotto che lascia libero il pavimento. Risultando del 60% meno invasivo rispetto ai tradizionali data center da parete. L'imballaggio antiurto consente la pre installazione dell’IT per implementazioni rapide e standardizzate e la loro spedizione sui siti remoti. Il filtro antipolvere integrato e il sistema di raffreddamento a ventola, lo rendono ideale anche per ambienti industriali. Micro Data Center EcoStruxure TM 6U con montaggio anche a parete consente ai clienti di assicurare l’affidabilità su applicazioni aziendali critiche in ambienti non IT.

“Con il design innovativo e la funzionalità di Micro Data Center EcoStruxure TM 6U, siamo in grado di aprire nuove possibilità per implementare l'IT resiliente in infrastrutture edge, rendendo la trasformazione digitale una realtà”, ha affermato Jim Simonelli, SVP Emerging Businesses, Secure Power Division, Schneider Electric. “Nessun altro è in grado di fornire le soluzioni di infrastruttura IT standardizzate complete che Schneider è in grado di proporre, insieme a partner che garantiscono una installazione semplice e veloce. Una soluzione per data center EcoStruxure TM completamente integrata, incluso EcoStruxure TM IT e Asset Advisor attraverso il monitoraggio e servizi remoti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, garantisce resilienza nel Cloud ed a livello di Edge”.

Schneider Electric migliora la sicurezza informatica con il nuovo Security Vulnerability Assessment.

Con l’aumento di reti edge, i professionisti IT devono affrontare nuove sfide di sicurezza. Si stima che il 61% delle piccole e medie imprese siano colpite da attacchi informatici ogni anno. *

Per difendersi dagli attacchi informatici, Schneider Electric ha annunciato il nuovo Device Security Vulnerability Assessment, ora disponibile in EcoStruxure™ IT Expert, il software di monitoraggio e gestione basato su cloud di Schneider, per l’edge computing, l’IT distribuito e i data center. L’ultima versione include la valutazione di tutti i dispositivi collegati Schneider Electric con aggiornamenti futuri per espansioni vendor-neutral.

Il nuovo sistema di Security Vulnerability Assessment, riduce il rischio di una violazione della sicurezza e consente di risparmiare tempo aiutando a prevenire e riconoscere le minacce, riducendo complessivamente la possibilità di gravi interruzioni della continuità operativa e la perdita di dati. In particolare, permette di identificare e segnalare le vulnerabilità, prevenire i rischi, rispettare le politiche e le normative sulla sicurezza e ad adottare le best-practice del settore per quanto riguarda la sicurezza.

Gli utenti della piattaforma EcoStruxure TM IT Expert possono trovare il “Security Vulnerability Assessment” all’interno del tab “Assessments”.

EcoStruxure

EcoStruxure™ è la nostra piattaforma abilitata per l'IoT per architetture di sistema aperte e interoperabili. EcoStruxure ™ offre un sistema di monitoraggio evoluto cloud-based che permette massimi livelli di sicurezza, affidabilità, efficienza, sostenibilità e connettività. EcoStruxure ™ sfrutta i progressi dell'IoT e grazie agli analytics permette una manutenzione predittiva che massimizza le performance delle macchine e abbatte i rischi di fermo impianto. EcoStruxure TM IT si integra facilmente con terze parti, è facile da configurare, utilizzare e mantenere. Include prodotti connessi, Edge Control e app, sistemi di analisi e servizio supportati dal Customer Lifecycle Software. EcoStruxure ™ è stato implementato in quasi 500.000 siti con il supporto di oltre 20.000 sviluppatori, 650.000 fornitori di servizi e partner, 3.000 utility e collega oltre 2 milioni di risorse gestite.

Dalla consulenza in materia di energia e sostenibilità, all'ottimizzazione del ciclo di vita dei vostri sistemi operativi, disponiamo di servizi distribuiti in tutto il mondo per soddisfare le vostre esigenze aziendali. Schneider Electric è il tuo consulente di fiducia per aiutare ad aumentare l'affidabilità delle risorse, migliorare il costo totale di proprietà e guidare la trasformazione digitale della tua azienda verso sostenibilità, efficienza e sicurezza.

Chi è Schneider Electric

In Schneider Electric crediamo che l'accesso all'energia e alle tecnologie digitali siano diritti umani fondamentali. Vogliamo offrire a tutti l’opportunità di ottenere di più con meno risorse, perché il nostro motto “Life Is On” abbia valore per tutti, ovunque e in qualsiasi momento. Forniamo soluzioni digitali per l'energia e l'automazione, per l’efficienza e la sostenibilità. Integriamo tecnologie per cui siamo leader a livello mondiale, automazione in tempo reale, software e servizi in soluzioni per abitazioni residenziali, edifici, data center, infrastrutture e industrie. Ci impegniamo per sostenere le infinite possibilità di una comunità aperta, globale e innovativa, che promuova i valori in cui anche noi crediamo: significato, inclusione, responsabilità. www.se.it/it

