Da Smart Arredo la migliore selezione di mobili porta TV di design

(Cesena - FC, 20 Gennaio 2020) - Cesena (FC), 20 Gennaio 2020 - Serie tv, quiz, talent e reality show sono solo una parte dell’intrattenimento televisivo. Da oltre 60 anni la televisione accompagna la quotidianità delle famiglie italiane e, nonostante le modalità di fruizione siano cambiate, mantiene una posizione di rilievo nell’arredamento del salotto.

Mobili porta televisori: come scegliere quello giusto

Acquistare un monitor con risoluzione 4k non basta per godersi a pieno il piacere di un film. Per una visione ottimale bisogna tenere in considerazione: l’illuminazione, la distanza dalla seduta e soprattutto il supporto tv appropriato. Spesso sottovalutati, i mobili porta tv concorrono all’esperienza di relax e intrattenimento.

Sì, ma quale scegliere? Le dimensioni del televisore sono il primo fattore da considerare. Il mobiletto deve avere larghezza e lunghezza superiori a quelle del monitor, nonché sostenerne il peso. A tal proposito è necessario controllare le indicazioni del produttore in merito alla portata massima.

Dovrà inoltre avere dimensioni adeguate allo spazio di destinazione, da individuare tenendo conto di alcuni criteri. Le sedute vanno collocate diagonalmente rispetto al punto focale della tv, il centro del monitor deve essere all’altezza degli occhi dello spettatore e l’angolazione non dovrebbe superare i 35 gradi.

E il modello? Se si desidera ottimizzare gli spazi, è consigliabile orientarsi verso porta tv angolari: hanno un ingombro minimo e sono esteticamente gradevoli. I mobiletti girevoli invece sono l’ideale per l’arredamento di una zona giorno con cucina a vista. Il piano mobile consente di cambiare l’orientamento della televisione per guardarla da vari punti della stanza.

I carrelli porta-televisori presentano la massima versatilità. Essendo dotati di ruote, si possono spostare da una stanza all’altra senza il minimo sforzo. Per quanto riguarda stili e colorazioni, navigando sulla Rete è facile trovare mobiletti per televisori adatti ad ogni arredamento, ma sono qualità dell’offerta e garanzie del venditore a fare la differenza.

Prezzi interessanti, assistenza e tripla garanzia

Smart Arredo è l’e-commerce specializzato in arredi trasformabili che propone una vasta gamma di mobiletti televisori: nel catalogo sono presenti modelli girevoli, mobiletti salvaspazio, carrelli porta tv e tanto altro ancora.

L’offerta si compone di mobili e complementi d’arredo di qualità, proposti a prezzi interessanti. Sulla merce viene applicata una tripla garanzia (su prodotto, trasporto e soddisfazione del cliente) e le spedizioni in Italia sono sempre gratuite e tracciate. A costo zero anche il reso.

Al cliente viene fornita un’assistenza puntuale grazie ad un efficiente customer care, attivo nei seguenti orari: 10:00 – 13:00 e 14:00 – 19:00. A garanzia della qualità del servizio ci sono le recensioni dei clienti, verificate da Feedaty, società indipendente specializzata in opinioni certificate.

