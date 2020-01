Schneider Electric nomina Pankaj Sharma Vice Presidente Esecutivo della divisione Secure Power

(Stezzano 14 gennaio 2020) - •Sharma ha lavorato con successo nella Divisione Secure Power di Schneider Electric per 19 anni con ruoli di leadership in ambito commerciale, strategico, marketing, fusioni e acquisizioni, in tutto il mondo

•Dave Johnson si è dimesso dopo 4 eccezionali anni da Vice Presidente Esecutivo e 27 anni in APC e Schneider Electric

•Il passaggio è diventato effettivo dal 1° gennaio 2020

Stezzano (BG), 14 gennaio 2020 - Schneider Electric, leader nella trasformazione digitale della gestione dell'energia e dell'automazione, annuncia che dal 1° gennaio 2020, Pankaj Sharma ha sostituito Dave Johnson come nuovo Vice Presidente Esecutivo della Divisione Secure Power. Sharma, attualmente Vice Presidente Senior del settore Home & Business, ha già ricoperto ruoli di leadership all’interno di Schneider Electric in ambito commerciale, strategico e di marketing, occupandosi anche di fusioni e acquisizioni in tutto il mondo. Prima della nuova nomina, Sharma guidava la strategia di Schneider Electric mirata ad assistere clienti e partner ad adeguarsi al nuovo dirompente trend dell’Edge Computing.

"Pankaj ha tutte le caratteristiche ideali per raccogliere questa sfida poiché ha lavorato con successo nel settore Secure Power negli ultimi 19 anni, vivendo in diverse parti del mondo", ha dichiarato Philippe Delorme, Vice Presidente Esecutivo, Energy Management, Schneider Electric. “Mi congratulo con lui e ringrazio Dave Johnson per l'eccezionale eredità. Per 27 anni, Dave si è dedicato prima ad APC decretandone il successo per poi lavorare in Schneider Electric nella Divisione Secure Power. A Dave, un pilastro della nostra azienda, si deve l’approccio orientato al cliente e uno spirito pionieristico nel continuare a reinventare un business che negli anni ha subito tantissime trasformazioni”.

Con la sua vasta esperienza, nel 2020 Johnson supporterà la transizione del gruppo dirigente Secure Power, inizialmente come dipendente di Schneider Electric e successivamente come consulente.

“L’affidabilità dei sistemi nel Cloud e nell’Edge computing sono un fattore chiave per tutto il mondo digitale ed elettrico. È un onore assumere il comando della Divisione Secure Power durante questo periodo così delicato”, dichiara Sharma. "Nel mio nuovo ruolo, continuerò a portare avanti la nostra missione facendo sì che il nostro obiettivo “Life Is On” si realizzi ovunque nel mondo digitale, contribuendo a costruire un futuro sostenibile per il nostro pianeta".

Sotto la guida di Johnson, Secure Power ha raggiunto una posizione di leadership nel settore distinguendosi per le elevate prestazioni, fornendo soluzioni di infrastrutture fisiche complete per data center, ambienti IT distribuiti e applicazioni industriali. Dave Johnson è stato responsabile a livello globale di numerose funzioni aziendali, occupandosi di strategia, operazioni commerciali, marketing, ricerca e sviluppo, supply chain, finanza e risorse umane. Ha gestito team in Asia, Europa, Medio Oriente, Africa e America, guidandone la crescita e la produttività.

Chi è Schneider Electric

In Schneider Electric crediamo che l'accesso all'energia e alle tecnologie digitali sia un diritto umano fondamentale. Vogliamo fare in modo che tutti possano ottenere il massimo dall’energia e dalle risorse a disposizione, facendo sì che il nostro motto “Life Is On” si realizzi ovunque, per tutti e in qualsiasi momento. Forniamo soluzioni digitali per la gestione dell’energia e l'automazione, per l’efficienza e la sostenibilità. Integriamo le migliori tecnologie a livello mondiale, automazione in tempo reale, software e servizi, in soluzioni per abitazioni, edifici, data center, infrastrutture e industrie. Ci impegniamo per sostenere le infinite possibilità di una comunità aperta, globale e innovativa, che condivide con passione la nostra mission e i valori di inclusione e responsabilizzazione. www.se.com/it

Hashtag: #LifeIsOn