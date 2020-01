Serie A: Juventus ed Inter sul velluto per Bookies e tifosi

(Roma 17 gennaio 2020) - L’Inter (1,30) affronterà in trasferta il Lecce mentre la Juventus (1,22) ospiterà il Parma. Fiducia anche sulla prima vittoria del 2020 del Napoli (1,62) in Serie A

Roma, 17 gennaio 2020 – Il girone di ritorno in Serie A si apre con lo scontro a distanza sempre vivo tra Inter e Juventus per la testa della classifica. Domenica pomeriggio la squadra di Conte vola a Lecce mentre, qualche ora più tardi, i bianconeri ospitano il Parma di D’Aversa. I due match trovano pienamente d’accordo bookies e tifosi sui rispettivi esiti: se in un Via del Mare completamente esaurito la vittorianerazzurra (1,30) è la risposta del 73% dei tifosi, all’Allianz si passa addirittura al 78% per il segno 1, in lavagna su Planetwin365 a 1,22.

I bianconeri cercheranno di continuare la loro marcia per tenere lontano i diretti inseguitori, e i presupposti ci sono tutti: di fronte al pubblico amico la Vecchia Signora è finora imbattuta e gli analisti prevedono un 2-0 (7,49) come risultato finale più probabile. Vietato sbagliare, dunque, per i nerazzurri (1,30), obbligati a vincere per rimanere a contatto con gli attuali Campioni d’Inverno. Dal canto suo, il Lecce, che proprio in casa aveva fermato la Juventus lo scorso ottobre, non vince dal 30 novembre, un cammino che vale al momento la 17esima piazza. All’andata finì 4 -0 per l’Inter, oggi lo stesso risultato vale 15,00 volte la posta. L’esito finale più probabile per i quotisti è però, anche qui, lo 0-2 (7,72). La vittoria del Lecce – decisamente difficile secondo le previsioni di Planetwin365 (10,20) – potrebbe permettere alla Lazio di portarsi a -1 dal secondo posto, nel caso in cui biancocelesti dovessero vincere sabato pomeriggio in casa contro la Sampdoria: il segno 1 raccoglie il 68% dei consensi da parte dei tifosi.

Sempre nella giornata di sabato, il Napoli incontra la Fiorentina: due squadre che condividono lo stesso percorso accidentato, tra carestia di vittorie e avvicendamenti in panchina, e che adesso si trovano a soli tre punti di distacco l’una dall’altra. In comune anche l’ultimo turno di Coppa Italia, che ha visto passare gli ottavi sia il Napoli contro il Perugia, sia la Fiorentina contro l’Atalanta. Sono i partenopei, però, a partire favoriti sotto i riflettori del San Paolo: nonostante le critiche, il segno 1 (1,62)convince anche il 59%dei tifosi, mentre appena un 17% che prevede una disfatta per Gattuso & Co.

