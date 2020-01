Fraport Traffic Figures 2019: Frankfurt Airport Serves More than 70.5 Million Passengers

In anteprima il video "In lattina" di Barbara Cavaleri

Milano, 15 gen. (askanews) - In anteprima il video del nuovo singolo di Barbara Cavaleri, "In lattina" che anticipa l'album della cantautrice "Come una stella - Novastar", in uscita il 28 gennaio. Il sound elettronico del singolo fa da sfondo alla voce delicata della cantautrice. La protagonista si sente "rinchiusa in una lattina", oppressa come un "prodotto in scatola", intrappolata in un mondo ...